Dakar: 9.000 kilómetros y 14 etapas recorriendo Perú, Bolivia y Argentina

El francés Stephane Peterhansel (Peugeot) en Autos, el inglés Sam Sunderland (KTM) en Motos, el ruso Sergey Karyakin (Yamaha) en Quads, su compatriota Eduardo Nikolaev (Kamaz) en Camiones y el brasileño Leandro Torres (Polaris) en UTV, intentarán revalidar las victorias conseguidas el año pasado, cuando el sábado 6 de enero se ponga en marcha la cuadragésima edición del Rally Dakar en Lima.

Desde la capital peruana, la caravana se dirigirá hacia Córdoba, en nuestro país, para completar aproximadamente 9.000 kilómetros de un exigente recorrido, al cabo de 14 etapas.

Luego de partir desde Lima, los participantes transitarán por las dunas peruanas, antes de ingresar a Bolivia, que planteará nuevas dificultades a los 320 vehículos inscriptos, antes de entrar a la Argentina para cumplir su último tramo.

En esta oportunidad, la competencia más desafiante del deporte motor en todo el planeta, realizará su décima edición en Sudamérica, culminando en la provincia mediterránea, que recibirá a los sobrevivientes el próximo sábado 20 de enero en el Centro Cívico.

De acuerdo con lo señalado por Marc Coma, uno de los pilotos más exitosos en el historia de la legendaria carrera y actual director deportivo, será "una de las más duras, porque tendrá varias etapas de arena, un condimento que durante el pasado mes de enero no abundó".

Autos, motos, quads, camiones y UTV -categoría esta última que se incorporó en 2017- tendrán que sortear diferentes complicaciones. Pero mayor desgaste, tanto físico como mental, tendrán que afrontar los pilotos y navegantes. En la inmensidad de la ruta se encontrarán con superficies de las más variadas y con temperaturas extremas.

La altura de Bolivia será otro desafío importante, tanto como el de las dos etapas "maratón", en las que solo los protagonistas estarán habilitados para trabajar en sus vehículos, por cuanto está totalmente prohibida la asistencia de los equipos.

Nuestra región, por segunda edición consecutiva, estará representada por Pablo Novara, el piloto de la localidad de Bauer y Sigel, que utilizará un Can Am del equipo liderado por el cordobés Daniel Mazzucco, en la categoría Quads 4x4.

Pablo, que debió abandonar en su primera experiencia dakariana, intentará esta vez dar la vuelta y festejar en la rampa cordobesa el 20 de enero. El objetivo es poder colgarse ese día la medalla que todos los participantes desean.



LA RUTA OFICIAL

El recorrido del Dakar 2018 es el que repasamos en el siguiente informe:

Primera etapa: sábado 6 de enero, Lima - Pisco (272 kilómetros - 31 kilómetros especiales).

Segunda etapa: domingo 7 de enero, Pisco - Pisco (278 y 267).

Tercera etapa: lunes 8 de enero, Pisco - San Juan de Marcona (502 y 295).

Cuarta etapa: martes 9 de enero, San Juan de Marcona - San Juan de Marcona (444 y 330).

Quinta etapa: miércoles 10 de enero, San Juan de Marcona - Arequipa (932 y 267).

Sexta etapa: jueves 11 de enero, Arequipa - La Paz (758 y 313).

Descanso: viernes 12, La Paz.

Séptima etapa: sábado 13, La Paz - Uyuni (726 y 425).

Octava etapa: domingo 14, Uyuni - Tupiza (584 y 498).

Novena etapa: lunes 15, Tupiza - Salta (754 y 242).

Décima etapa: martes 16, Salta - Belén (795 y 372).

Décima primera etapa: miércoles 17, Belén - Chilecito (746 y 280).

Décima segunda etapa: jueves 18, Chilecito - San Juan (791 y 522).

Décima tercera etapa: viernes 19, San Juan - Córdoba (927 y 368).

Décima cuarta etapa: sábado 20, Córdoba - Córdoba (284 y 119).