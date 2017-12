Diálogo abierto para lavacoches

El bloque de concejales del PJ presentó la semana pasada un proyecto de ordenanza para regular la actividad del lavado de coches, principalmente en el centro de la ciudad. El mismo es, básicamente, lo que se había presentado en su momento como un borrador y que incluye un registro de quienes vayan a poder participar de la actividad. Este concluida la inscripción, no podrá habilitarse a que otros se sumen.Jorge Muriel, uno de los que aparecen como autores del proyecto, manifestó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "la idea es poner en debate este tema. También ingresamos una nota pidiéndole una nota al Presidente del Concejo, para que organice reuniones con un montón de instituciones: las Iglesias católicas y evangélicas, la Sociedad Rural, el Centro Comercial, la CGT... Queremos que cada uno dé su aporte para enriquecer el proyecto y que le dé cierta solución a esto, obviamente, buscando que se inserte a los chicos en el mercado laboral formal"."Hoy no hay trabajo y mucha gente tiene como única opción llegar al centro y lavar algún auto, una moto para llevar algo a la casa. El resto es materia de análisis y ordenar la situación", completó."Vamos a tener dos meses (enero y febrero) para discutir el tema y cuando se retomen las sesiones en marzo podamos darle sanción o por lo menos, saber si va a prosperar o no el proyecto. Queremos que todos hagan sus aportes: concejales de la oposición y las instituciones de la ciudad", completó.