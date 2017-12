La ansiedad de fin de año, un desafío

Por Leonardo Coscia



(Especial de NA). - Las exigencias y el ajetreo cotidiano se acentúan con la llegada del fin de año, ya que las personas deciden realizar un balance mental sobre como transcurrió el 2017, las fortalezas y debilidades que atravesaron durante los 365 días lo que suele traer presión sobre todo lo que hay que hacer antes -y después- de que cambie el calendario.

Además, se suman a estas preguntas eventos familiares y sociales con agendas apretadas, planificación de vacaciones y corridas de un lado al otro para celebrar las fiestas. De esta manera, aparecen los primeros síntomas de ansiedad y estrés.

Hebe Perrone, directora de la carrera de Psicología de Fundación Barceló, afirmó que, "la ansiedad, es un estado mental, no necesariamente una patología, que, en ciertas circunstancias, puede transformarse en una modalidad con aspectos disfuncionales".

Perrone indicó que los síntomas más comunes son "temor, impaciencia, preocupación, inseguridad, tensión y desconfianza" y añadió que "en la actualidad ansiedad y angustia, para muchas teorías son sinónimos".

"El individuo presenta y padece sus síntomas. El bloqueo emocional que genera la ansiedad impide el reconocimiento, de los factores que producen estrés. El miedo al cambio es uno de los factores más usuales que se consideran como estresores o causantes de ansiedad: interfieren con nuestro orden diario, alteran nuestra rutina y nos sacan de la zona de confort", comentó la especialista.

Perrone destacó que "como parte de nuestros usos y costumbres, celebrar Navidad, Año Nuevo y las reuniones de fin de año son muy importantes para mantener nuestros vínculos sociales activos: la presión por participar de todos los eventos y organizarse bien, genera ansiedad".

"A lo anterior se suman los conflictos familiares habituales en este período, la culminación de un nuevo año y la presión de todo lo que no pudimos realizar, o aquello que perdimos, siempre está presente. El concepto de la etapa que finaliza, y el paso del tiempo, nos hace percibir lo que se va y eso es un mero causante de nervios", dijo.

Perrone sostuvo que "una vez establecidas cuáles son las problemáticas y sus causas, es posible avanzar hacia la solución" y agregó que "dentro de un proceso no patológico de ansiedad, la persona cuenta con recursos que le permiten organizarse y enfrentar las situaciones temidas o movilizantes".

Los recursos naturales pueden sintetizarse en los siguientes:

- Organización: Para optimizar nuestra salud mental, es necesario mantenerse organizado. Para eso es necesario llevar un plan escrito de todos los eventos y tareas a realizar, y atenerse a ese plan.

- Técnicas de relajación: Existen numerosas disciplinas que contribuyen a la relajación física y mental. Entre ellas: el yoga, la meditación, el mindfulness. Sin embargo, se sugiere acudir a profesionales matriculados y recurrir a la psicoterapia, siempre y cuando necesitemos ayuda.

- Alimentación, ejercicio, descanso: Resulta evidente pero en la mayoría de los casos no come adecuadamente, ni se ejercita como es debido o duerme lo suficiente. Una dieta correcta, una rutina de ejercicios de al menos tres veces por semana y dormir entre 7 y 9 horas, mejora nuestra salud mental y aumenta el bienestar, permitiendo afrontar los problemas con mayor energía.

- Consultas: Cuando lo anterior no es posible deben incluirse consultas con especialistas, que colaboran para lograr un mejor manejo de la angustia, que permita concretar y disfrutar de los proyectos deseados. Las técnicas, que se utilizan, en general buscan como objetivo la autonomía cada vez mayor del sujeto, frente a los síntomas que lo limitan. En los trastornos de ansiedad son especialmente eficaces la psicoeducación, el monitoreo de síntomas y sus ensayos de solución y las técnicas que permiten la prevención de recaídas.