Así se prepara el verano: Ford Summer Attraction 2018

Mediante el Ford Summer Attraction 2018 la marca presentará sus últimas novedades en la costa argentina. También se podrán realizar travesías off road y clínicas de manejo.

El Ford Summer Attraction contará con la presencia de flamantes vehículos y lanzamientos de la casa del óvalo. Allí se exhibirán el nuevo Fiesta 2018, la pick -up Ranger, además de la Kuga y de la EcoSport lanzada durante 2017, publicó el sitio especializado Conduciendo.com.

Como ya es costumbre para Ford se afincará en Pinamar y Cariló.

Justamente en esta última ciudad balnearia el atractivo más esperado será Ford Fiesta 2018. Se trata de un restyling de la sexta generación del hatchback con algunos retoques en su diseño. Llega importado desde Brasil con un motor Sigma 1.6 litros con 120 CV un y par máximo de 152 Nm.

Por su parte, en ambos puntos se encontrará la nueva Ford EcoSport que estará disponible para realizar travesías off road, clínicas de manejo y test drives por la ciudad. La Ecosport ofrece diferentes motorizaciones: un motor Dragon 1.5 de tres cilindros con 123 CV, un GDi 2.0 de 170 CV y un turbodiesel Duratorq 1.5 TDCi Euro V. De serie equipa los controles de estabilidad y tracción y asistencia en pendientes, entre otros.

Asimismo, la Ford Kuga también estará en vidriera para que el público se acerque a observarla y probarla. Cuenta con tres niveles de equipamiento y un único propulsor 2.0 Ecoboot de 240 CV y 380 Nm, acoplado a una caja automática secuencial de seis velocidades.

También se exhibirá la Ranger que se produce en nuestro país, en la planta de General Pacheco. Esta pick-up incluye un motor 2.2 turbodiesel con una potencia de 150 CV, un naftero 2.5 litros de 166 CV y el 3.2 turbodiesel de 200 CV.

De esta manera se presenta el Ford Summer Attraction. El Espacio Cariló se ubica en la intersección de Cerezo y Avenida Divisadero, mientras que el Espacio Pinamar se encuentra en Libertador y Selene. Con actividad para el público y nuevos vehículos, Ford comienza a sentir el verano con el Ford Summer Attraction.