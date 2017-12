Embajador y vecino

Casilda, 250 km al sur de Rafaela, ya no es un pueblo de actividades meramente agropecuarias, aunque esa incidencia sigue siendo el motor de una comunidad que ya supera los 40.000 habitantes, en los últimos año amplía su oferta y demanda en educación y muchas expresiones deportivas que la distinguen en la región.En ese segmento, el club Alumni se ha despegado de sus tradicionales rivales, Aprendices, por ejemplo, y con más de 2.000 socios que aprovechan el buen desarrollo institucional y la robusta salud económica de su Mutual, concentra la mayor atención de sus habitantes.Llego por la tarde del ultimo miércoles hasta ese objetivo, invitado por un grupo de dirigentes y amigos que preparan un agasajo para quien es por estos tiempos, el más destacado embajador de la ciudad y un ilustre vecino del club donde comenzó toda esta historia. Jorge Sampaoli, nació en Casilda el 13 de marzo de 1960 y si bien, sus antecedentes en el fútbol, están ligados también a otros equipos, fue en Alumni donde hizo la base de su formación deportiva, acuñando para siempre un sentido de pertenencia del que dimos fe una horas más tarde.Los clubes del interior profundo, suelen propagar su nombre de manera esporádica, pero cuando un fenómeno de este tipo se articula, los efectos son de gran dimensión. En la entrada esa pasión por pertenecer ya te marca la cancha; un enorme mural con los rostros de los famosos nacidos en ese territorio, confiere la primera señal de orgullo colectivo; la imagen del actual entrenador de la Selección Mayor como centro del universo y como satélites, Tito Villa y Damián Musto entre otros, resumen la historia mejor conservada por esa comunidad.El locutor de la noche, nada menos que su hermano Marcelo, improvisado pero con vocación para la comunicación, pide atención a la multitud (más de 600 invitados a una cena que será a beneficio del Hockey de Alumni) y tras leer un apretado resumen de los logros de Jorge Sampaoli, lo presenta como a una celebridad para despertar en ese estadio cubierto, una ovación que seguramente ha sido inédita. El “zurdo” como lo apodan por estos lares, ingresa por un lateral con el vértigo con que se lo ve, obstinadamente, recorrer el corralito en el que los entrenadores, dan las indicaciones en cada partido. Tatuajes, ropa informal ceñida y sonrisa de tipo feliz, sin impostaciones. Lo acompañan sus históricos laderos Sebastián Becaccece y Jorge Desio, cerrando la reducida comitiva, referentes del fútbol argentino como Roberto Sensini, Ricardo Giusti y Eduardo Coudet, elegidos por la familia para darle una relevancia mayor.Decenas de chicos y chicas lo escoltan, acaso con el sueño hecho realidad de tener a uno de los técnicos de fútbol más encumbrados del planeta a tiro de un beso y en algún punto de esas emociones, soñar con algo similar en el futuro, en todo caso, este deportista casildense, ex empleado del Banco Provincia de Santa Fe, comenzó a cristalizar sus anhelos, en la madurez y sin promotores más que su ambición.La cena, fue una anécdota y para Sampaoli, una frustración; nadie respetó el pedido de permitirle compartir unos minutos comiendo con los invitados especiales; una avalancha incesante lo fue llevando y abrumando con saludos, fotos y firma de camisetas, una actividad que recién terminaría cerca de las 3 de la mañana cuando todos estuvieron saciados de esa curiosidad de tocarlo y arrancarle algún recuerdo.Al grito de “qué de la mano de Sampaoli, todos la vuelta vamos a dar”, sus amigos y vecinos lo despidieron cuando ya nada le quedaba por dar en retribución de afecto, ni siquiera una camiseta de las 100 originales de la Selección que sorteó y firmó de manera personal (ojo, me dice al oído un allegado estrecho, las pagó a todas!!!!).Y se fue junto a sus hijos, Paula, su actual mujer de origen chileno y su nieto, como uno más de ese pago al que, a partir de su nombre, en Chile y España, conocen y ubican en el mapa de nuestro país.Todos los que tomaron el micrófono, le acercaron los mejores deseos para el Mundial, sin embargo, lo que prevaleció con énfasis, fueron los elogios a sus actitudes hacia Casilda en afecto y en ayudas materiales; esos ecos se reunieron en un par de minutos cuando saludó a todos los asistentes al homenaje. “tengo muchos sueños de cara al futuro, y una gran ilusión de lograr para el fútbol argentino, lo que tanto anhelamos, agradezco esta noche todas las muestras de afecto que retribuyo con todo mi corazón. Este es mi club al que siempre vuelvo y esta es mi ciudad en la que están mis amigos y mis mejores recuerdos”Jorge Sampaoli, volvió por un instante a reencontrarse con viejas fotos y videos de un tiempo donde fue feliz y se nota; a esa vuelta olímpica en la vieja cancha de Alumni cuando revirtieron una serie casi perdida frente a Huracán de Chabás y donde todavía, era un producto incierto para el fútbol como jugador, a pesar que ya dejaba ver sus condiciones de caudillo temperamental y solidario.El destino y sus condiciones, lo han puesto en un lugar impensado y a su vez, envidiable para la profesión; abrevar en sus fuentes es una necesidad de su parte, pero también, una estrategia para afrontar los retos que se avecinan, con una buena nutrición espiritual y afectiva.Todo eso sucedió en una noche mágica donde lo explícito y lo misterioso, en conjugación perfecta, se alinearon para el espaldarazo final, antes de viajar a Rusia.