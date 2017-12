Proponen regular el espacio público para lavar vehículos

En la sesión ordinaria del jueves último en el Concejo Municipal ingresaron algunos proyectos fuera de término, destacándose la futura regulación del uso del espacio público para lavado de vehículos, presentado por los ediles justicialistas Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede.

En el articulado se busca "regular la actividad de lavado de vehículos en la vía pública, adoptándose como principio general la prohibición de efectuar la actividad en el sector de la ciudad definido en los artículos, salvo para quienes cumplan los requisitos necesarios para resultar inscriptos en el registro que se crea, debiendo entenderse que los permisos a otorgarse limitarán su vigencia respecto de las personas que actualmente desarrollan la actividad de lavado y obtengan la pertinente registración y no se renovarán o transferirán a otros en caso que los permisionarios dejasen de cumplir definitivamente tal actividad".

Será alcanzada por el servicio ofrecido por personas físicas que consista en el aseo exterior y/o interior, total y/o parcial, de vehículos de propulsión mecánica propiedad de terceros realizado en los lugares públicos, días y horarios habilitados, obteniendo a cambio una remuneración.

A tal fin, se creará un registro de personas que lavan vehículos en la vía pública y se faculta al Ejecutivo municipal a establecer por vía de reglamentación su organización y funcionamiento en base a las consideraciones contenidas en la futura ordenanza.

Las personas que desarrollan la citada actividad deberán de manera obligatoria y excluyente obtener un permiso municipal gratuito y cumplimentar con los siguientes requisitos: acreditar el desarrollo actual de lavado de vehículos; ser mayor de 18 años, quedando prohibido el desarrollo de la actividad a menores de edad; contar con 5 años de residencia comprobable en Rafaela y residencia efectiva al momento de solicitar su inscripción; no contar con trabajo formal; presentar ante la autoridad competente un certificado de antecedentes penales otorgado por el Regional Nacional de Reincidencia, que deberá ser actualizado cada 12 meses.

El permiso que será otorgado a las personas debidamente registradas se sujetará a las siguientes condiciones: tendrá validez por el término de 12 meses a contar desde el primer día del mes siguiente desde la fecha de su otorgamiento; será renovable por igual término siempre y cuando se dé estricto cumplimiento a lo que establece la legislación, no incurriendo en causales que impidan tal renovación; tendrá carácter personal e intransferible, quedando prohibido delegación, cesión, transferencia, contratación, total o parcial, permanente o temporaria, a título gratuito u oneroso.

Los permisos que se otorguen para ejercer esta actividad deberán expresar: nombre y apellido del titular, el horario al que deberá sujetarse y zona de trabajo previamente delimitada.

La actividad de lavacoches a cumplirse en el espacio público podrá ser desarrollada en el sector delimitado entre la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) de lunes a domingo de 8 a 21 horas.

El permiso otorgada en ningún caso significará la configuración de un vehículo de dependencia con el ente público habilitante ni respecto de aquellos que utilicen el servicio, fijándose la contraprestación que se reciba en forma libre y voluntaria entre las partes.

El DEM podrá evaluar casos especiales no contemplados en la presente normativa, estando a su cargo establecer un número máximo de personas que serán autorizadas a prestar el servicio. Velará por evitar perjuicios al interés general, procurando que la actividad no represente un riesgo para la salud de quien pretenda desempeñarla o de terceros.



OBLIGACIONES E

INCUMPLIMIENTOS

Las personas que se dediquen a la actividad objeto de la futura normativa a aprobarse deberán: mantener actualizados sus datos en el registro, portar siempre la autorización durante el ejercicio de su actividad y el distintivo que se le provea en lugar visible, sujetarse al horario establecido en el permiso, observar buena conducta, respetar los términos de la autorización otorgada, mantener limpia la ubicación establecida, no interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos ni peatones, participar en las campañas de difusión y prevención que se promuevan, asistir a los cursos y talleres de capacitación y formación que se dispongan por parte del Municipio y/o entes con los cuales pudiese acordarse los mismos así como las reuniones programadas por la autoridad de aplicación.

El control del cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía a través de la Dirección de Control Público, y el juzgamiento y sanción de las conductas que constituyan violaciones a sus disposiciones estará a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales o los organismos que los reemplacen en el futuro.

Los incumplimientos serán sancionados con llamado de atención, suspensión temporal de la autorización y cancelación definitiva de la misma. Las medidas previstas se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la infracción, condiciones personales del infractor y demás circunstancias estimadas por la autoridad de aplicación.

Son causas de cancelación definitiva de los permisos: no ejercer la actividad autorizada personalmente; realizar cualquier tipo de transacción con el permiso otorgado sin autorización de la autoridad competente; consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias prohibidas en el lugar de trabajo, así como presentarse a ejercer la actividad en estado de consumo; incurrir en una nueva causal de suspensión temporal del permiso luego de haber sufrido suspensiones en dos oportunidades anteriores.