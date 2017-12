Real Madrid y Barcelona con todo el interés a nivel mundial

MADRID, 23 (AFP-NA). - El clásico Real Madrid -Barcelona dará este sábado (a las 9 de Argentina) el pistoletazo de salida a las Navidades con un partido, que podría permitir a los azulgranas dar un golpe de autoridad en la Liga en caso de victoria en el Santiago Bernabéu. Los catalanes llegan a este encuentro líderes del campeonato español con 11 puntos de ventaja sobre los blancos, que marchan en la cuarta posición de la clasificación, aunque con un partido menos.Una victoria azulgrana dejaría a los blancos a 14 puntos, una distancia que el Real Madrid nunca ha logrado remontar para ser campeón. "Pase lo que pase en este partido quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir", dijo, no obstante, este viernes el técnico azulgrana, Ernesto Valverde. "Tenemos al Atlético de Madrid a seis puntos que pueden ser 3 si no ganamos y ellos sí. Lo que queremos es avanzar en el día a día, afrontar el partido mañana como los demás como si fuera el último, no hay nada escrito ni dicho hasta el final", añadió Valverde.Pero, una victoria supondría dar un golpe de autoridad y abrir una brecha de 14 puntos con los blancos. "Ganando les sacaríamos una ventaja importante", dijo Leo Messi también el lunes al recibir el premio Pichichi al mejor goleador de la temporada pasada.MESSI VS. CRISTIANOEl duelo entre el astro argentino y su rival portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se presenta como uno de los principales atractivos del encuentro. Messi llega al clásico en plena forma como líder de los goleadores de la Liga con 14 tantos, lejos de las cuatro dianas que lleva la estrella lusa en el campeonato español.Poseedores ambos de cinco Balones de Oro cada uno, son conscientes del escaparate mundial que supone el clásico, que se espera que vean 650 millones de telespectadores, por lo que buscarán aumentar su cuenta en el gran partido de la Liga española. El Barcelona tendrá que lidiar con las bajas del central Samuel Umtiti, cuya plaza podría ocupar el recuperado Javier Mascherano, y del delantero Paco Alcácer, mientras parece poco probable que el extremo francés Ousmane Dembelé pueda estar disponible.Por el lado blanco, tras sufrir un calvario de lesiones en el inicio de temporada, Zidane podrá contar con todos sus pesos pesados, pero parece poco probable que ponga de inicio al galés Gareth Bale, que apunta más a revulsivo desde el banquillo, dejando de entrada a Francisco Alarcón Isco para apoyar a Cristiano y Benzema delante. El luso se entrenó aparte los dos últimos días debido a un golpe en la pantorrilla, pero el técnico blanco Zinedine Zidane dijo este viernes que "está bien, está al 100%". .POLEMICALos blancos llegan al clásico, además, con la moral por las nubes tras lograr el sábado pasado su segundo Mundial de Clubes consecutivo en Abu Dabi con lo que acabará el año habiendo cosechado cinco títulos en un año natural, algo que no había logrado hasta el momento."El balance (del año) es bueno para nosotros. A lo mejor en la Liga nos costó un poco, perdimos puntos, pero esto es largo, y podemos recuperar puntos, y vamos a pensar solo en estas cosas", dijo Zidane.El partido se presenta teñido por la polémica en torno a si el Barça debería hacer un pasillo al Real Madrid, precisamente por su victoria en el Mundialito, pero el club azulgrana ya advirtió que no lo hará porque es una competición que no jugó."El club ya ha mostrado su opinión y nosotros haremos lo que ha dicho. Además, tiene razón, nosotros no pudimos participar en esa competición y es mezclar una cosa con la otra", dijo el central Gerard Piqué, que culpó a la prensa de crear esta polémica.El árbitro será José María Sánchez Martinez y los equipos formarían así:Keylor Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Cristiano Ronaldo, Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane.Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Paulinho, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Luis Suárez. Entrenador: Ernesto Valverde.