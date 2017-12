Mohamed no vendrá al Rojo

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El entrenador Antonio Mohamed aseguró que se quedará en el Rayados de Monterrey tras ganar la Copa MX con el equipo mexicano al vencer al Pachuca por 1 a 0 y de esta manera confirmó que no regresará a Independiente. "Estoy comprometido con Monterrey, no le puedo fallar a toda la afición que me respaldó en momentos difíciles. Estoy con los jugadores y la directiva", señaló Mohamed luego de la obtención del título.El técnico se mostró además contento después de que los hinchas corearan el cántico "Turco, Turco" y manifestó: "Me emocionan con el canto y, de mi parte, me queda seguir comprometido con el club". De esta forma Mohamed le bajó el pulgar a la posibilidad de volver a dirigir a Independiente porque, si bien no era uno de los principales candidatos, estaba en carpeta de los dirigentes del club de Avellaneda.Mohamed dirigió a Independiente en 2010 donde tuvo una buena campaña en el torneo local, pero su consagración fue al ganar la Copa Sudamericana tras vencer al Goiás Esporte Clube de Brasil en la final y en 2011 emigró al Tijuana de México.ISCHIA EN BOLIVIAEl argentino Carlos Ischia fue anunciado la noche de este jueves como nuevo técnico del subcampeón boliviano The Strongest, popular club boliviano al que dirigirá en el torneo doméstico y en la Copa Libertadores de América-2018.El presidente del Tigre boliviano, César Salinas, dijo en conferencia de prensa que el técnico argentino es un "profesional de primer nivel con una trayectoria importantísima en diversos clubes de Sudamérica". Ischia, que reemplazará en la banca aurinegra al venezolano Daniel Farías, dijo que "todo se dio muy rápido; las cosas cuando son así de rápidas a veces se dan".The Strongest está sembrado en el Grupo 3 de la Copa Libertadores junto al uruguayo Peñarol, al paraguayo Libertad y al argentino Atlético Tucumán.¿MAS CERCA DE AMPLIAR LA BOMBONERA?La ansiada ampliación del estadio de Boca estaría cerca de concretarse, ya que tras la realización de un censo entre los 132 propietarios, el 90 por ciento aceptaría negociar para vender, aunque resta resolver el otro diez por ciento como condición.Debido a que la actual capacidad del estadio "Alberto J. Armando" es de 49.000 lugares, y que Boca tiene casi 50 mil socios activos dentro de un total de 190 mil, que incluye algo así como 100 mil adherentes. Desde hace un tiempo el presidente "xeneize", Daniel Angelici, aboga por construir otro estadio, a metros del actual, pero los socios -e incluso los hinchas que muchas veces no pueden acceder a ver los partidos- están en contra de esta medida.