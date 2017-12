Detuvieron al primo de Néstor Kirchner

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner, quedó ayer detenido en el penal de Ezeiza luego de que el juez Julián Ercolini ordenara su prisión preventiva en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública.El ex funcionario se presentó junto a su abogado Alejandro Rúa en los tribunales federales de Comodoro Py y desde allí fue trasladado al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, donde se le realizarán "las correspondientes revisiones médicas y criminológicas", se informó oficialmente.Ercolini hizo lugar al pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sobre la detención de Kirchner, al tomar en cuenta "diversos actos de elusión y obstaculización de la acción de la Justicia". El magistrado había procesado al primo del fallecido ex presidente a fines de diciembre de 2016, por "asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".En ese momento, no le dictó la prisión preventiva por considerar que estaba a derecho, pero ahora entendió que esa situación se modificó y hubo intentos del ex secretario por ocultar su patrimonio.La decisión de detenerlo también se produjo luego de que días atrás se incautaran cinco vehículos del ex funcionario y se secuestraran unos 80 mil dólares y 239 mil pesos que estaban guardados en una caja de seguridad del Banco Santa Cruz de Río Gallegos.En su fallo, Ercolini, le dio la razón a los fiscales Pollicita y Mahiques, quienes argumentaron que "el acusado ha realizado un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la Justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos".El 12 de agosto de 2016, la Fiscalía había pedido medidas para preservar su patrimonio y el 23 de ese mes, Kirchner concurrió a la caja de seguridad que poseía en el Banco Francés, sucursal Reconquista, y la vació, ya que cuando se allanó se encontraron solo "bandas elásticas".En tanto, en septiembre prestó indagatoria y cuando se le fijó la inhibición general de bienes, al día siguiente concurrió al Banco Nación y vació sus cajas de ahorro en pesos (548.595) y dólares (120.802)."Lo expuesto hasta aquí demuestra la concurrencia del primer riesgo procesal que justifica el dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad, en la medida que se ha corroborado fundadamente que el acusado a través de distintas maniobras económicas y financieras elusivas logró ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, sustrayendo del alcance de la justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos", advirtieron los fiscales.Además, señalaron que también existe peligro de fuga, ya que Carlos Kirchner aportó dos domicilios donde dijo residir que son inexistentes.En tareas de inteligencia se descubrió que en uno de ellos sobre la avenida Néstor Kirchner 303 de Río Gallegos, existe un terreno baldío "con una pared en su frente pintado con la leyenda "Cristina Presidente" y un alambrado para evitar el ingreso"."Como puede advertirse de lo expuesto, el imputado Carlos Santiago Kirchner no sólo ocultó bienes de su patrimonio, sino que también ocultó a V.S. su lugar de residencia real con el claro objetivo de que el Tribunal no conociera su verdadero domicilio", agregaron.