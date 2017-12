Cambiemos votó en contra el rechazo a la reforma previsional

En la siesta de ayer se realizó la sesión ordinaria del Concejo Municipal, aprobándose cinco de los seis proyectos con despachos de comisiones, teniendo una duración de casi cuatro horas, de las cuales tres cuartas partes se lo llevó el proyecto de declaración sobre la polémica reforma previsional.En la oportunidad, Cambiemos impuso su mayoría para defender la ley que fue aprobada en la madrugada del martes en el Congreso Nacional, votando en contra el rechazo al proyecto de declaración a la reforma presentado por los tres concejales del Partido Justicialista: la votación fue 6 a 4 (el restante voto fue de Lisandro Mársico)."Manifiéstese al gobierno nacional la preocupación por las implicancias jurídicas y sociales del proyecto de reforma previsional y solicítese que revea con urgencia la medida" (artículo 2º).¿Qué incidencia puede tener una declaración del cuerpo legislativo en una ciudad del interior en el contexto nacional? Ninguna... tampoco hubiera cambiado nada si se hubiese votado a favor del rechazo. ¿Para qué se derrocha tanto tiempo (3 horas) en un debate que no conduce a ningún lado?El extenso e innecesario debate (con repeticiones en las argumentaciones) lo abrió Silvio Bonafede, cuestionando los hechos de violencia que hubo en las calles alrededor del Congreso en la tarde del lunes pasado. "Esta ley perjudica a 17 millones, afecta los derechos humanos que fueron adquiridos; por eso agregaron el bono compensatorio para el aumento de marzo porque con la anterior ley la mínima iba a ser de $ 8.300 y ahora 7.600. ¿Es necesario ahorrar con los jubilados? ¿Por qué no se toca a los sectores minero, sojero y juego?", citando al abogado Daniel Sabsay al considerar la ley de anticonstitucional.La respuesta vino de la edil Marta Pascual: "los jubilados en 2016 perdieron dinero por la jubilación y el gobierno anterior había vetado el 82% móvil; lo que se busca es la sustentabilidad del sistema. En el Congreso el debate fue de 17 horas de las cuales 14 estuvieron a cargo de la oposición. El Congreso es la casa de la democracia en la que el pueblo vota a través de sus representantes".También se sumó su par Hugo Menossi: "con los aumentos previstos para el 2018, los jubilaciones van a subir el 21,8%". Como su alocución se extendía, se mocionó para que el cuerpo se constituyera en comisión, pero por momentos se tornó un tanto cruzada por chicanas personales fuera de lugar.Mencionó al economista Ramiro Castiñeira, quien expresó en una entrevista en diario La Nación que la jubilación cubre el 81,8% del salario mínimo, su nivel más alto desde 2004."El sistema previsional hay que salvarlo porque es decadente, el país está fundido y es del tercer mundo. El sistema es público, solidario y sustentable, teniendo el consenso fiscal de los 23 gobernadores", argumentó Ana Visintini, para agregar una información que recibió en medio de la sesión: casi 110.000 jubilados santafesinos que cobran el haber mínimo comenzarán a percibir el 82% móvil del trabajador en actividad con la nueva ley.Jorge Muriel puso un poco de sensatez en el debate, al expresar que "el problema de los jubilados no lo vamos a arreglar nosotros...".A su turno, Mársico condenó los hechos de violencia no solamente en Buenos Aires sino también los que padecieron al término de la sesión del jueves pasado: "hay algunos violentos que transitan estos pasillos y van a los despachos justicialistas. No puedo entender porqué, hablé bien de ellos y fui víctima de los insultos. ¿Será porque voté a un secretario cuestionado?, pero no había un impedimento legal". Y luego argumentó su rechazo a la reforma con una mirada más técnica: "durante el kirchenerismo demoraron sentencias que habían ganado los jubilados y ahora con el nuevo gobierno están la reparación histórica y los juicios en trámite. Ahora con esta reforma se ahorran 60 mil millones de pesos y se esquilman a los jubilados", justificado con argumentos del especialista previsional Guillermo Jáuregui.Raúl Bonino dijo que "los jubilados estuvieron indignados durante los gobiernos kirchneristas. Si una ley no funciona es modificable. El objetivo es que el sistema funcione a largo plazo, no en marzo". Sus palabras provocaron irritación en Muriel, quien lo desafió al Presidente del cuerpo...Como la cosa parecía "in eternum", Leo Viotti mocionó para que el proyecto siguiera en comisión y no votar el despacho, respondiendo Bonafede que "era una tomada de pelo". Ante la falta de consenso, finalmente se terminó votando: habían pasado 180 minutos... si pusieran esas energías en otros proyectos, la ciudadanía lo vería con mayor agrado.Fueron aprobados el proyecto de minuta de comunicación sobre colocar reductores de velocidad en las calles Echeverría, Deán Funes, Garibaldi, entre otras, en el sector de las 132 viviendas del PROCREAR en el barrio Villa del Parque.También el reclamo presentado a ASSA por una pérdida de líquidos cloacales que data del 2014 en la esquina de Luis Maggi y Bartolomé Podio, en el barrio Guillermo Lehmann, mencionándose que no hay un referente local en la sede local (estuvieron Pablo Comtesse y Carlos Maina).Además, el proyecto de declaración solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia que informe sobre lo asignado al nuevo Hospital en el presupuesto 2018, pensando en la anunciada inauguración prevista el 2019 y la creación de cargos para nuevos profesionales al ser de alta complejidad.Fue aprobado el proyecto sobre control vehicular en el barrio Los Alamos, especialmente donde hay canteros, con el pedido puntual de cartelería. Lo llamativo fue que el mismo fue presentado por el oficialismo que tiene minoría en el Concejo.Finalmente, el proyecto de migración del tradicional sistema de pago manual a otro electrónico para los proveedores del Municipio, con un período de transición durante unos 18 meses, por el cual se pasará del pago de cheques a la creación de cuentas bancarias.