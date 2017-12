Prácticamente la misma situación que en el Concejo Municipal de Rafaela, o aún un poco peor, es la que ocurre en su par de la ciudad de Rosario. Es que en esta ciudad, y luego de los resultados electorales de octubre que dispusieron una diferente conformación de los bloques de concejales, la presidencia está siendo ocupada por Alejandro Rosello de Cambiemos -origen PRO-, mientras que la vicepresidencia primera a cargo de Roberto Sukerman del peronismo duro del Frente para la Victoria, y en la segunda vicepresidencia fue ubicado el otrora gran futbolista de Rosario Central Aldo Pedro Poy, quien es del Partido Demócrata Progresista, componente del Frente Progresista Cívico y Social.En Rafaela, lo recordamos, es presidente Raúl Bonino de Cambiemos -procedente del PRO-, vicepresidencia primera a cargo de Jorge Muriel -quien fue uno de los que puso el grito en el cielo por desalojar al justicialismo de la presidencia, cargo que ocupaba Silvio Bonafede-, y vice segunda para Lisandro Mársico del PDP siendo solitario integrante del bloque del Frente Progresista.En cualquiera de los casos que sea, licencia, ausencia o numerosas causas que pueden darse, en Rafaela el intendente Luis Castellano será reemplazado por Lalo Bonino, y recién por ausencia de este por el peronista Muriel, tercera a la expectativa -aunque dificilmente suceda- queda presto Mársico para ser intendente provisorio. En Rosario, ante ausencia de la intendente socialista del Frente Mónica Fein, ocupará su lugar Rosello de Cambiemos, y recién en tercer orden el demoprogresista Poy.De seguro en algún caso se dará en que Bonino aquí y Rosello en Rosario ocupen el cargo máximo de la intendencia, lo que por supuesto no significa nada que pueda asemejarse a una hecatombe, ni mucho menos. Es sólo el funcionamiento democrático en pleno desarrollo.Por otra parte, cabe recordar algunos antecedentes, que por cierto existen aquí mismo en Rafaela. No es la primera vez que el CM es presidido por alguien de un partido diferente al que gobierna, ya que en 2001 siendo intendente Ricardo Peirone, el cuerpo legislativo fue presidido durante un par de meses -debiéndose retirar luego por problemas de salud que comenzaron a afectarlo en ese tiempo- el demoprogresista Luis Peretti, y no hubo nada raro ni que se le parezca, todo siguió funcionando como anillo al dedo.¿Cómo había llegado Peretti al cargo que sucede al intendente en su ausencia? por un acuerdo de la mayoría de los concejales, ya que el peronismo por ese tiempo tenía algunas diferencias internas entre sus distintas líneas que impidieron acordar con Aldo Camusso para el cargo en cuestión.Desde que Pablo Pinotti dejó la conducción del Nodo Rafaela para incorporarse al gobierno provincial en la subsecretaría de Regiones, el organismo se encuentra en situación de acefalía, esperando por nuevo titular para el cargo, que tal vez no otorgue mucho poder ni tampoco una remuneración tan alta, pero sirve como trampolín de proyección. Es que por allí anduvieron Natalia Enrico, después concejal; y Omar Martínez, luego diputado provincial; y ahora Pinotti.Las versiones que corren se cuentan por ramilletes, tal vez impulsadas en algún caso por alguno mismo de los interesados a ser tenidos en cuenta y que no se olviden de ellos al momento de la decisión.¿Nombres? Los hay de sobra, sin hacer referencias para evitar quemazones. Pero si algo da cuenta que el nuevo titular del Nodo de la Región 2 podría venir desde San Cristóbal, ya que el senador Rodolfo Michlig es uno de los pocos que quedan por estos lares que pisa fuerte dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Es que el resultado electoral del 22 de octubre dejó un tembladeral que todavía no está recompuesto, a pesar del relanzamiento y todas esas historias que son más para la galería que otra cosa.Tras las elecciones de octubre, determinantes para modificar el escenario político rafaelino, el diálogo fue reclamado por todos, y antes que concluya el año se puso en práctica, cuando esta semana el intendente Castellano se reunió con todos los ediles opositores, calificando ambas partes al encuentro de muy positivo. Un camino que empezó a transitarse bien, y que deberá ser común denominador durante el cercano 2018, si bien la metodología es probable que encuentre senderos más espinosos en 2019, año electoral y nada menos que con el sillón de Giménez en disputa. En esos casos, el diálogo suele convertirse en otra cosa, pero mejor no adelantarse tanto y esperar a ver que sucede en realidad el año que viene.Pero insistimos, el comienzo fue bueno.Seguro que el subtítulo despistará a más de uno. Es que ayer en el agradable salón de fiestas del Parque Balneario llamado Tipuana (algo extraño, siendo aclarado que se trata del nombre científico de las tipas, esos ejemplares arbóreos que allí abundan), Castellano hizo el balance del cierre de año, al aire libre y bajo la claridad del sol. Tanto fue que en algún momento dificultó el ruido de una motosierra que municipales usaban para cortar un árbol derribado por la tormenta, al fin de cuentas una risueña mezcla de informe y trabajo.Durante el desarrollo se ofrecieron dos videos, uno de ellos con rafaelinos niños, adolescentes, adultos y mayores hablando de Rafaela. En el caso de los mayores la representatividad la tuvo Rubén (Colorado) Bessone, quien sobrelleva muy bien sus 88 abriles, bien empleada la cita para un tanguero de ley, gran intérprete de "Afilador" en otros tiempos. Pero además de eso, es "el tío Rubén", de Melina y Lisandro Mársico, siendo la primera, dada su condición de integrante del plantel de protocolo del municipio, quien lo incluyó acertadamente en la filmación.Vale la pena agregar algunos datos. Rubén es tío del corazón de los Mársico, lo que viene de la amistad que tuvo con Luis Emilio, el padre de ambos, que fue secretario de Hacienda y Gobierno en intendencia demoprogresista de Juan Carlos Borio.Rubén no será Antonhy Quinn ni Kirk Douglas, pero...