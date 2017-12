Los independentistas repiten mayoría absoluta en Cataluña

BARCELONA, 22 (AFP-NA). - Los independentistas catalanes repetirían mayoría absoluta en el parlamento regional pese al fuerte empuje del partido Ciudadanos, partidario de la unidad con España, con el 80% de los votos escrutados, en un gran triunfo del presidente destituido Carles Puigdemont.Junts per Catalunya, la plataforma independentista recién creada por Puigdemont, huido a Bélgica, fue la fuerza secesionista con más escaños, 34, que sumados a los 32 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a los 4 de la CUP, superan los 68 de la mayoría absoluta.Sin embargo, la fuerza con más diputados y votos fue Ciudadanos, de Inés Arrimadas, con 36 diputados. Como ocurrió en 2015, los independentistas se benefician del sistema electoral, que recompensa el voto rural y lograrán la mayoría absoluta sin conseguir el 50% de los votos de los más de 5 millones de catalanes llamados a las urnas, en una jornada en la que la participación superó el 80%, un récord.La victoria de los independentistas, si se confirma, supone un golpe para el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, que intervino la autonomía catalana tras la fallida proclamación de independencia del 27 de octubre, y convocó estos comicios en los que su Partido Popular logra sólo 4 diputados, en comparación con los 11 que tenía.También cuestiona la decisión del vicepresidente catalán depuesto Oriol Junqueras, de ERC, que prefirió quedarse en España y afrontar la justicia y ahora está en la cárcel. Su partido era favorito en los sondeos y acabará seguramente tercero.SIN INCIDENTESLos comicios transcurrieron sin incidentes pese a la tensión acumulada en dos meses de vértigo, en una jornada fría pero soleada en esta región mediterránea del noreste de España. Por primera vez en décadas, unos comicios catalanes se celebraban en día laborable, lo que provocó colas ante los colegios al principio y al final de la jornada.Abundaron las prendas amarillas, el color elegido para protestar por el encarcelamiento de parte de los líderes independentistas. Puigdemont siguió el recuento desde Bruselas junto a los miembros de su gobierno que le acompañaron. No pudiendo votar, una chica de 18 años le cedió su voto, presumiblemente para Junts per Catalunya.