Macri pidió una mayor apertura del Mercosur

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "el Mercosur es el bloque más aislado y proteccionista del mundo", lo que "profundizó la pobreza" en los países que lo integran, por lo que ratificó su intención de forjar acuerdos con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. "El Mercosur es el bloque más aislado y proteccionista que existe en el mundo y eso no ayudó a resolver la pobreza en nuestros países, la profundizó", lamentó el mandatario.En la cumbre del bloque regional, realizada en Brasilia, el jefe de Estado destacó los "grandes esfuerzos" realizados en los últimos años "por profundizar y dar pasos concretos en los proyectos de integración", a la vez que señaló que se necesita "una puesta al día del Mercosur". "Todavía queda mucho trabajo por delante. Es necesario hacer más para que los beneficios de integrarnos lleguen a nuestra gente", agregó el líder del PRO e instó a "tener un poquito de coraje y de visión de largo plazo".En ese sentido, Macri celebró la "dinámica" que se le imprimió al bloque sudamericano recientemente e insistió en que los "dos desafíos de corto plazo" son "el convenio con la Unión Europea y la relación con la Alianza del Pacífico", integrada por Chile, Perú, Colombia y México."La negociación con la Unión Europea es particularmente relevante y me alegra que todos hayamos coincidido en eso. Somos dos regiones complementarias y la Unión Europea es un destino natural para nuestras exportaciones", subrayó.Y añadió: "Nos permitirá impulsar no sólo el comercio, sino también atraerá inversiones, tecnología y generará múltiples oportunidades de negocios, favoreciendo la creación de empleo en nuestros países".Respecto a la Alianza del Pacífico, el Presidente señaló que se está "avanzando en áreas concretas", pero remarcó que "el horizonte es la convergencia hacia una región productiva con costas sobre los dos océanos, que está destinada a ser uno de los polos de crecimiento más dinámicos del mundo".Asimismo, Macri hizo hincapié en que "el Mercosur necesita más y mejor infraestructura, más redes de comunicación confiables, mejores y más simples procedimientos aduaneros"."Necesita seguir creciendo hacia adentro para poder crecer hacia afuera, y necesita crecer hacia afuera para continuar creciendo hacia adentro", añadió.Finalmente, el titular de la Casa Rosada destacó la Presidencia argentina del G20: "Con una visión desde el sur, buscaremos ser la expresión de una región, no sólo de un país. Para eso, vamos a necesitar de su apoyo y acompañamiento para llevar al corazón del G20 las aspiraciones y preocupaciones de nuestra región", señaló.En tanto, el mandatario anfitrión, Michel Temer, consideró que el bloque regional "termina el año revigorizado" y resaltó que en 2017 se tomaron medidas "para rescatar la vocación original del bloque para el libre mercado, la democracia y los derechos humanos".