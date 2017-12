El gran momento de Manu

En Portland, los San Antonio Spurs vencieron el miércoles 93-91 a los locales Trail Blazers con excelentes aportes ofensivos de LaMarcus Aldridge, el español Pau Gasol y el argentino Manu Ginóbili. Aldridge se desbordó con 22 puntos y ocho rebotes, el ibérico Gasol con 20 tantos y la friolera de 16 balones recuperados debajo de los tableros, y Ginóbili con 10 puntos y cuatro capturas saliendo de la banca.Autocrítico como siempre, Manu Ginóbili no se quedó solamente con el resultado positivo del partido que jugaron en Portland, sino que fue un poco más allá y dejó en claro que aún les falta mucho por mejorar: "Logramos ganar sin Tony ni Kawhi en cancha, y con 22 pelotas perdidas, por lo que creo que estamos haciendo algo bien. Es difícil descifrarlo porque no estamos jugando un buen básquet. Sin embargo, hemos logrado algunas victorias difíciles, por ejemplo no es fácil ganar acá, en Portland. Estamos orgullosos de ese aspecto".Otro dato saliente de la jornada de NBA fue que el estelar canastero James Harden se encumbró con la friolera de 51 puntos, pero sus Houston Rockets cedieron ante Los Angeles Lakers 122-116.El novato Kyle Kuzman estableció una marca personal y eclipsó también la soberbia actuación del astro Harden y con 38 puntos, incluidos siete triples, también le rompió al conjunto texano una racha de 14 victorias. Fue la primera derrota de Houston desde el 14 de noviembre.