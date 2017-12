Fiat con apoyo oficial en el Turismo Nacional

Fiat volverá a tener equipo oficial en la Clase 3 del Turismo Nacional, donde Mariano Werner y Matías Muñoz Marchesi serán los pilotos que representarán a la casa italiana integrando el FP Racing de Edgardo Porfiri.Jorge Rizzuto lo había manifestado a comienzos de 2017, señalando en aquella oportunidad que "la marca retornará oficialmente al TN".Será con la misma escuadra que en el año 2011 afrontó un proyecto similar pero con el modelo Linea, en aquel entonces con los pilotos Gabriel Ponce de León, Ezequiel Bosio y Roberto Luna.Edgardo Porfiri y su grupo de ingeniería ya trabajan en dos Fiat Tipo, buscando llegar de la mejor forma al arranque del año, donde Mariano Werner lucirá el número 1 que consiguió esta temporada.Por otra parte, el equipo con sede en Bigand cuenta con dos Fiat Palio de Clase 2, aunque esos vehículos no estarían en pista en el comienzo de 2018.José "Pepe" Martos es sinónimo de Turismo Nacional y justamente por eso sorprendió al anunciar que la continuidad de su equipo en la categoría "está en duda".La situación económica y el hecho de considerar que la marca Ford en la Clase 3 está en desventaja reglamentaria lo podrían llevar a dejar el TN."La situación económica está difícil. Tal es así que este año terminamos con tres autos entre los 10 primeros de Clase 3, ganamos el campeonato de Clase 2 y hasta el momento no puedo alquilar ninguno de esos autos", dijo el exitoso preparador."Llevo 35 años en la categoría. Tenemos experiencia, buenos pilotos, autos y un equipo donde no falta nada, pero esta temporada solo fuimos competitivos por regularidad. Para estar adelante tuvimos que poner elementos nuevos en cada carrera. Hoy no hay nada concreto, pero el equipo podría quedar a la venta", concluyó.