Thor Trucks Et-One, el rival del camión eléctrico de Tesla

Thor Trucks presentó en EE.UU. su camión eléctrico Et-One a mediados de diciembre.La empresa estadounidense está buscando ingresar al mismo mercado que Tesla, que dio a conocer su semi camión el 16 de noviembre. Pero, ¿tiene la puesta en marcha basada en Los Angeles los medios para sus ambiciones? El Et-One que puede transportar una carga de 40 toneladas, se comercializará en 2019, según Bloomberg, al mismo tiempo que el camión eléctrico Tesla.Thor Trucks quiere vender su camión a un precio de entre U$S 150.000 y U$S 200.000, dependiendo del equipo. Tesla tiene un precio base de U$S 150.000 para el Semi con un alcance de 500 kilómetros. El modelo capaz de contener 800 km con una sola carga se muestra en U$S 180.000.Prometido para un futuro regional o local, el Et-One podrá viajar 480 kilómetros en una sola carga, menos de lo que promete la compañía fundada por Elon Musk.La batería del Et-One se recargará por completo en solo 90 minutos. Y Thor Trucks promete un costo de mantenimiento por kilómetro un 60% menor que para un camión estándar. ¿Thor Trucks logrará producir Et-One? Si bien Thor Trucks anuncia una comercialización para 2019, aún hay muchas incógnitas. La start-up fue fundada en 2016 por la joven Dakota Semler y Giordano Sordoni gracias al dinero de la primera, dice Bloomberg. Tuvieron éxito en la contratación de personal de Boeing , Faraday Future y BYD, anuncia Bloomberg.Pero por ahora, la compañía solo tiene 17 empleados y no es realmente un fabricante de automóviles. Thor Trucks solo está trabajando para reemplazar los motores diesel con baterías a pedido de los propietarios. Pero ella no hace un vehículo. La puesta en marcha buscaría un socio comercial para llevar su vehículo al mercado, según New Atlas.¿Tal vez sería ideal encontrar un actor que sepa cómo hacer vehículos? Especialmente porque Tesla no es el único jugador que ingresa a este mercado. Daimler también está presente en Mercedes-Benz y Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. (Fuente: El Mundo Motor)