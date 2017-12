Castellano con concejales: “Rafaela es un ejemplo en tema de diálogo”

Ayer por la mañana, el intendente Luis Castellano, encabezó una reunión con todos los concejales para acordar una agenda de trabajo conjunta. El encuentro que fue convocado por el mandatario, se llevó a cabo en el Despacho de Intendencia y estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino; los ediles Evangelina Garrappa; Jorge Muriel; Silvio Bonafede; Lisandro Mársico; Marta Pascual; Alejandra Sagardoy; Carina Visintini; Hugo Menossi y Leonardo Viotti.“Hoy tuve la oportunidad de charlar con todos los concejales diversos temas. Fue la primera vez que me reuní con la nueva conformación del Concejo y me pareció importante que tengamos un listado y una agenda común de trabajo”, expresó Castellano.Además, contó que “planteamos temas vinculados a la seguridad, obra pública, cloacas, terrenos para las escuelas, controles de tránsito, presupuesto. Se hizo una exposición general sobre diferentes aspectos de la ciudad y ordenanzas que tenemos elevadas al Concejo, otras que tenemos que elevar y los desafíos para los próximos meses”.También mencionó que “la seguridad que es clave y en este sentido, acordamos trabajar en forma conjunta y seguir llevando adelante los pedidos. Estábamos viendo si se firma o no el convenio entre el gobierno provincial y nacional por la continuidad de Gendarmería en Santa Fe, charlamos del acompañamiento que necesitamos para volver a solicitar 150 policías nuevos, todo lo que habíamos planteado con respecto a la policía comunitaria, el esquema de prevención”.“Yo les planteé el tema del acompañamiento para seguir trabajando juntos la seguridad de Rafaela que me parece fundamental. Hablamos de los pedidos de cámaras de seguridad que tenemos presentados ante el gobierno provincial y nacional, la obra de pavimento que es una ordenanza que vamos a elevar a comienzos del año que viene y ellos tienen el interés de conocer cuáles son las cuadras que se van a pavimentar y cuál es el sistema”.Por último, evaluó: “Fue una reunión positiva en la que pudimos dialogar y me parece que es un ejercicio que debemos acostumbrarnos a hacer permanentemente porque lo requiere la ciudad y la democracia argentina. Rafaela es un ejemplo en tema de diálogo y la comunidad nos pide que trabajemos por los desafíos que tenemos como sociedad”.Junto al Intendente estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Corach, y el secretario Privado de Intendencia, Luis Kujawinsky.