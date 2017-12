"Un tambo que se cierra es difícil que se vuelva a abrir"

En la asamblea anual ordinaria de la Sociedad Rural de Rafaela del jueves pasado se aprobó la memoria y el balance, en el salón Centenario de la entidad, ubicado en avenida Brasil 497. En la oportunidad, se aprobó la lista única de autoridades, que reeligió al médico veterinario Pedro Rostagno en el cargo de presidente por otro mandato de dos años.La comisión directiva se completa con vicepresidente: Méd. Vet. Juan J. Imvinkelried; vocales titulares: Norma Bessone, Leonardo Alassia, Méd. Vet. Gabriel E. Reimondez, Rubén E. Davicino, Dr. Rubén Ferrero, María del Carmen Ruffino, Dr. Aldo R. Gribaudo, Adolfo R. Albrecht, Ariel Blatter, Ing. Agr. Adrián Lungo; vocales suplentes: Juan Ignacio Arnoldt, Ing. Agr. Alejandro J. Borgnino, Beatriz Zenklusen, Med. Vet. Gabriel Miretti; consejo económico: Med. Vet. Julio Bellezze, Rodolfo Demo, Ing. Agr. Jorge Emanuel Ghiano. La Secretaría y Tesorería se asignarán en las próximas reuniones de comisión directiva.Entre los presentes estuvieron los ex presidentes de la institución: Rubén Ferrero (ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas), Juan Invinkelried, Jorge Pesce y Egidio Vincenti (una leyenda viviente con sus 93 años). Una vez finalizada la asamblea, hubo un ágape para los socios y periodistas, en cuyo transcurso este cronista le hizo una entrevista a Rostagno.-Como positivo el apoyo de la comisión directiva, el reconocimiento del gobierno provincial al otorgarnos el aporte para poner en valor el salón de Industrias, que presta servicio a la comunidad y va a cumplir 90 años para dejarlo nuevamente como era en su inicio. Tratar de poner a la Sociedad Rural en el lugar que le corresponde, una de las mayores satisfacciones en estos dos años y hay que sostenerlo en los próximos. Como pendiente, lograr una mayor participación de los productores en las entidades, uno de los grandes problemas que tiene el sector también, de forma que el reclamo sectorial sea institucional y no aislado porque es muy fácil calmar las aguas cuando los reclamos son aislados porque una vez que cesan los problemas se callan los reclamos; en cambio las instituciones como esta que hace más de 110 años que están siempre trabajando en pos del productor, más allá de los logros puntuales que vaya consiguiendo.-Afianzar todo lo que hemos logrado en estos dos años y como objetivo lograr una mayor participación de los productores no solo en nuestra entidad sino en otras. A nivel provincial, en CARSFE tenemos el objetivo de una ley de financiamiento gremial para poder unir más a los productores, las entidades que hacen gremialismo para el sector, y que el sector primario sea reconocido no solo como fuente de alimentos sino también como el gran empleador de mano de obra, que vive en los campos, arraigada en su lugar de trabajo y no contribuye a formar grandes urbes que después hay que atenderlos socialmente.-Un reclamo de autoconvocados puede ser un tema puntual que se agota en un mes o que lleva más tiempo, solucionado su problema esa gente sigue sin preocuparse por los problemas comunes; en cambio, la Sociedad Rural está los 365 días del año, ocupándose del problema por sector en las distintas actividades como agricultura, ganadería o lechería, sumado a las partes impositiva y burocrática, y gestión gremialista del sector en pos del bien del productor.-Hemos tenido numerosas reuniones con las autoridades, tenemos otra forma de gestionar, que no es el enfrentamiento sino que es lograr el consenso y ser escuchados, también entender que a veces los tiempos no son los que el productor necesita, pero no por eso hacer la vista gorda y dejar que las cosas sucedan. Hemos cuestionado decisiones o críticas a la política del año pasado o este año en infraestructura junto con las sociedades rurales de Humberto y Sunchales con comunicados muy duros, cuestionando al gobierno provincial y al Ministro de Infraestructura en su falta de accionar para concretar las obras. El reclamo de ellos es muy válido pero nos gustaría que se acerquen a la entidad y los reclamos sean institucionales porque las soluciones van a ser mejores. Muchas veces hay ansias de figurar o de protagonismo.-Como ciudadano, el presidente Macri llegó con una firme decisión de poner las cosas en orden, vivimos engañados durante mucho tiempo en una fiesta que hoy estamos pagando las consecuencias; todos estos ajustes es para poner en orden la economía y la información del país porque vivíamos en un descontrol, donde muchos que integraban el Gobierno se vieron favorecidos con muy buenos negocios y hoy estamos esperando que la Justicia se ponga los pantalones largos. Respecto al sector agropecuario, la primera medida que tomó fue la eliminación de retenciones a todos los cultivos excepto la soja, con un beneficio directo y permite que el productor conserve el suelo como corresponde porque antes por ese impuesto distorsivo de la retención se veía forzado a hacer solamente soja con todas las consecuencias de un monocultivo; hoy se ha visto cómo se redujo el área de siembra de soja en pos del maíz y trigo, cultivos puestos en una rotación conservan mucho mejor el recurso suelo.-La ganadería está en un desarrollo interesante volviendo a tener el lugar que merece, pero quedaron muchos puestos de trabajo en los frigoríficos que se vieron obligados a cerrar y despedir a gente mano de obra calificada que es difícil tenerlo en forma inmediata. Nos preocupa mucho que eso suceda con la industria láctea y el sector lácteo en particular con los empleados de los tambos y los productores cansados de no tener un horizonte cierto abandonan la actividad y un tambo que se cierra a corto plazo es muy difícil que se vuelva a abrir.