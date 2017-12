Satisfacción de los ediles

LA OPINION se contactó con diferentes concejales para reflejar sus sensaciones tras el encuentro con el Intendente. Todos manifestaron su satisfacción por los resultados y plantearon la necesidad de que continúe en el futuro. Seguridad, Obra pública y Presupuesto, los temas más relevantes para los ediles."Fue un encuentro muy interesante y positivo, de casi dos horas. Charlamos sobre las prioridades que tiene la ciudad y a la necesidad de que la construcción de la ciudad es entre todos, no solo entre el DEM y el Concejo, sino también con las instituciones, como siempre lo plantea Luis. El Presupuesto es lo que más cerca tenemos, se votará el 28. En cuanto a la seguridad, reforzaremos el pedido de reunión con Lifschitz que no tuvo respuesta"."Se trataron temas vinculados a la interacción entre el DEM y el Concejo, para que los pedidos sean ordenados y que se respondan más rápidamente. En cuanto a la seguridad, las necesidades que hay que plantearle a la Provincia y que son públicas. También, el convenio entre la Provincia y Nación para la permanencia de Gendarmería en Rafaela. En cuanto a la obra pública, los proyectos que están presentados en la Nación, hay que darle curso para que se concreten (las cloacas del norte de la ciudad). Siempre estos encuentros son positivos. Esperemos que estos deseos y proyectos de trabajo mancomunado se lleven a la realidad"."Fue un buen gesto de su parte invitarnos a hablar. Es el camino a seguir: el del diálogo. De un lado y del otro. Esperemos que las decisiones sean consultadas con nosotros, que no se entienda como antes que el Concejo sea una escribanía. Por ejemplo, con el Presupuesto que votaremos. Pedimos que suban los Secretarios para sacarnos las dudas, como el año pasado"."Es importante tener estos espacios de diálogo. El Intendente planteó seguir teniendo estos encuentros en el futuro, de manera sistemática. Presupuesto, distintas ordenanzas que tenemos en el Concejo y que la seguridad sea un eje común de trabajo. Los representantes de los tres niveles del Estado tenemos que trabajar en conjunto. Fue una reunión positiva, que tenemos que seguir manteniendo"."La reunión fue bastante buena, casi una reunión ejecutiva, planteando algunos temas en específico, para encararlos de manera conjunta, como el desarrollo de la ciudad (escuelas en el sur) o la seguridad (tanto a Provincia como a Nación). Si son reuniones que se van a mantener a futuro, van a traer muy buenos resultados para la ciudad"."Fue muy positiva. Es fundamental encontrarnos y que prevalezca el diálogo por encima de todas las cosas. En cuanto a seguridad, la continuidad de Gendarmería, el estado de la policía en la ciudad, etc. Las ordenanzas de geriátricos, la venta de terrenos para pasos a nivel, fueron temas tocados, como la obra de cloacas en el norte y el pavimento que se hará. Hablamos de tener un canal único de comunicación, para agilizar las respuestas del DEM"."El primer gran punto de coincidencia con Castellano es la necesidad de diálogo. No concibo a la política sin el intercambio de ideas. En algunas cosas coincidiremos, en otras no. Pero siempre debemos charlar sobre los temas que le importan a los rafaelinos. Los planteos hechos por él serán tenidos en cuenta. Creo que son reuniones indispensables con la nueva conformación del Concejo".