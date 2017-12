Atención limitada en los bancos

Los trabajadores bancarios no atenderán al público en la jornada de hoy a partir de las 10 de la mañana, ya que en ese lapso, los bancarios realizarán Asambleas gremiales donde discutirán las medidas a tomar en el marco de la Reforma Previsional recientemente sancionada y un reclamo de incremento salarial.

Según expresó Jorge Romera, secretario de la Bancaria Rafaela, "la reunión comenzará a las 10 y se puede extender durante el resto de la jornada, como así también, puede durar algunos minutos nada más".

Recordemos que desde la Asociación indicaron que las empresas ofrecieron un 9% de aumento para el 2018, y rechazaron la propuesta de plano por insuficiente. "Es una provocación lo que nos están ofreciendo", dijo Romera en Radio ADN y agregó: "ese número es irrisorio y está fuera de lugar, agregando que no se condice con la realidad. Queremos empezar a esclarecer todos los conceptos con los compañeros para todo lo que se nos avecina", destacó.

En tanto, sobre el paro, dijo que "mientras que estemos haciendo la asamblea no vamos a atender al público. Va a ser una mañana normal, pero mientras tengamos este encuentro, que no sabemos cuanto va a durar, las tareas se van a ver interrumpidas", dijo al respecto.

La Bancaria ratificó esta medida de fuerza y argumentó mediante un comunicado que: "sostenemos que las regresivas reformas previsional, laboral, tributaria, son continuidad del ajuste iniciado en 2015 con una brutal devaluación, despidos, apertura de importaciones en perjuicio de la producción nacional, pérdida del empleo y poder adquisitivo del salario, topes a las paritarias pero no a los bienes ni servicios imprescindibles para una vida digna”.