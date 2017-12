Holan oficializó su salida

El entrenador Ariel Holan oficializó ayer su renuncia a la conducción técnica de Independiente a través de una carta que hizo pública en redes sociales dirigida al "Querido Pueblo Rojo", mientras advirtió que es "inconcebible" que se tenga que movilizar con custodia policial por las amenazas de barrabravas.Holan colocó como principal motivo de su renuncia la particular situación que le tocó vivir tras ser amenazado por Pablo "Bebote" Alvarez, líder de la barra brava del club. "Por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, la de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo. Una situación que no estoy dispuesto ni a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debería aceptar", explicó. El técnico que llevó pocos días atrás a Independiente a ganar su segunda Copa Sudamericana, aseguró que "indeseables situaciones extra-deportivas se interpusieron" en su gestión.Con su salida, Holan asegura que intenta "descomprimir al club de una imagen que no le hace nada bien", ya que "es inconcebible que un DT y su familia se tengan que movilizar con custodia policial". "A pesar que el presidente (Hugo Moyano) y la CD me brindaron su apoyo incondicional para renovar mi contrato, tratando de brindarme todas las facilidades que están a su alcance, mi prioridad es mi familia y su seguridad. Eso no es negociable", explicó. El principal incidente con la barrabrava ocurrió el 18 de octubre pasado cuando, de acuerdo a una causa judicial, "Bebote" junto a individuos con los que se movilizaba en dos motos, interceptó a Holan y a su ayudante de campo, Javier Telechea, cuando se movilizaban en un auto y le exigió en tono hostil 50 mil dólares para gastos de los hinchas. Días después, Alvarez fue detenido como acusado por extorsión, en tanto que en los últimos días de noviembre pasado también fue arrestado el vicepresidente del club, Noray Nakis, por su presunta connivencia con la barrabrava.El entrenador Ariel Holan se despidió de Independiente con la Copa Sudamericana 2017 bajo el brazo y un porcentaje de efectividad del 66 por ciento. El DT debutó el 18 de marzo ante San Martín de San Juan con un 0 a 0 en Avellaneda y cerró un ciclo de 41 partidos con 23 triunfos, 13 empates y seis derrotas (62 goles a favor y 31 en contra). Durante su dirección técnica, el equipo de Avellaneda logró reposicionarse en el plano internacional, ya que jugará la Copa Libertadores 2018, la Recopa ante Gremio y la Suruga Bank frente a Cerezo Osaka.El entrenador Pablo Guede sería el apuntado por la dirigencia de Independiente para reemplazar a Holan, quien finalmente decidió no continuar en el cargo en el club de Avellaneda. Si bien en las últimas horas aparecieron los nombres de Matías Almeyda y Eduardo Domínguez, los directivos encabezados por el presidente Hugo Moyano tienen en carpeta el nombre de Guede, actual técnico de Colo Colo, para continuar con el proyecto y afrontar la Copa Libertadores 2018. Guede, quien viene de consagrarse campeón con el equipo chileno en el torneo local del país trasandino, parece haber sacado una pequeña ventaja debido al buen desempeño en el Colo Colo donde además ganó la Copa Chile 2016 y la Supercopa de Chile 2017. Holan rechazó el martes la propuesta para dirigir a Atlético Nacional de Medellín, conjunto colombiano que le ofrecía dos años de contrato y un abultado salario, pero que a través de su agente Fernando Hidalgo el técnico decidió declinar la oferta. Desde el entorno del entrenador manifestaron que esto no significaba que vaya a renovar el contrato con Independiente, que vence el próximo 31 de diciembre y finalmente el técnico tomó la decisión de no continuar.