Agredieron a Lousteau en protesta de bancarios

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El diputado nacional Martín Lousteau fue agredido ayer por un grupo de manifestantes que protestaba frente al Banco Provincia en rechazo a las modificaciones en el régimen de sus jubilaciones, tras lo cual recibió el apoyo de dirigentes de todos los sectores políticos, incluso del presidente Mauricio Macri.El legislador radical, que se dirigía caminando hacia el Congreso para participar de la Comisión de Presupuesto, fue empujado e insultado por varios de los empleados bancarios que lo interceptaron cuando pasaba por la sede que la entidad monetaria tiene en Callao al 200."La primera reacción de la gente eran: ´Ayudanos con nuestro reclamo, fuiste presidente (del BAPRO)´, otros me aplaudieron y después hubo un momento en el que algunos energúmenos se acercaron a agredirme violentamente", relató en declaraciones televisivas.Los trabajadores estaban encabezando una jornada de protesta en el marco de un paro de 48 horas en repudio a los cambios en el sistema previsional que los rige, sancionados por la Legislatura bonaerense este martes.El ex embajador en Estados Unidos explicó que decidió pasar a través de la manifestación porque entendió que "no iba a haber problema" ya que su gestión en el banco "fue reconocida por propios y ajenos" y hasta "por el mismo gremio". "A mi juicio esto es parte del momento que estamos viviendo y esta degradación permanente de la democracia en la Argentina, en la que no sabemos debatir nada profundamente y enseguida recurrimos a la agresión", cuestionó.Lousteau, que fue presidente de la entidad entre 2005 y 2007, tuvo que ser asistido por efectivos de la Policía de la Ciudad que lo ayudaron a salir de la zona de conflicto antes de que la situación pasara a mayores. El momento fue registrado por varias de las personas que se encontraban en el lugar y el video circuló rápidamente por las redes sociales.Tras los hechos, el diputado recibió mensajes de apoyo del presidente Macri y de la diputada Elisa Carrió y también de varios de sus pares en el recinto, entre ellos referentes del kirchnerismo, de Cambiemos y del massismo, entre otros."Repudio profundamente la agresión que sufrió Martín Lousteau hoy. La mayoría de los argentinos elegimos vivir en paz y no vamos a permitir que un grupo de violentos desestabilice el funcionamiento de la democracia en nuestro país", expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.El propio secretario general del gremio de bancarios, Sergio Palazzo, escribió: "Repudiamos la agresión sufrida por el diputado. La marcha a la que hacen referencia los medios no fue convocada por la Asociación Bancaria.Independientemente de que el diputado haya dado el quórum para permitir luego el robo a los jubilados".Mayra Mendoza, del Frente para la Victoria, publicó un tuit en el que sostiene que está "en contra de toda agresión a cualquier ciudadano" y agregó: "Podemos disentir y tener opiniones distintas sobre qué país queremos construir pero nunca la violencia puede ser el camino para resolver diferencias".