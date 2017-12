Carga tributaria: entraría en ritmo de colisión

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, lanzó una advertencia al Gobierno esta semana, ya que por la carga impositiva rural, entre otros temas, sostuvo que se podría entrar en "ritmo de colisión".Sin embargo, nada parece indicar que a pesar de los reclamos, la buena relación de la dirigencia gremial del agro vaya a romperse, menos con Luis Miguel Etchevehere en el cargo de ministro de Agroindustria, tras venir de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA).Chiesa considera que "las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario"."Pero en el detalle, han sido sólo palabras y cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el Gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga", dijo en un escrito.En este sentido, se quejó del impuesto inmobiliario rural bonaerense del 50%, del que no lograron ni CRA ni CARBAP, que la gobernadora María Eugenia Vidal indicara que se diera marcha atrás.Buenos Aires no es la única, mientras que en Córdoba se paga un 38%, en San Luis hubo un aumento semejante, llegó al 40 por ciento.En diálogo con NA, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, respecto de las afirmaciones de Chiesa optó por recordar que en la Argentina no estamos acostumbrados a pagar impuestos y que éstos ahora vuelvan en obras y "eso es lo que está sucediendo en este Gobierno" provincial."La provincia está invirtiendo muchísima plata en obras hídricas, concretas, arreglo de rutas nacionales, provinciales, pero es una realidad que a nadie le gusta pagar impuestos", dijo.Reiteró: "Estábamos acostumbrados los argentinos a pagar impuestos y no recibir nada a cambio y este Gobierno bonaerense devuelve en obras concretas y no para una elección o para mostrar.Son obras que quedan para siempre"."Hoy la gente valora las rutas. Ahora que hace casi dos meses que no llovía mucho en la Provincia se ha avanzado en obra hídrica. Cuando de acá a cinco años, el 50 por ciento de las inundaciones sea una anécdota, veremos", analizó.También hizo la salvedad de que él no marca la política impositiva, pero que acompaña al Gobierno en las acciones: "los impuestos vuelven en obras, me parece que ésa no es una justificación, es una realidad, que es lo que hay que pensar"."La gente se olvida que hace dos años no había casi acceso al crédito, ahora hay cerca de 53 mil millones de pesos puestos en la provincia de Buenos Aires en préstamos productivos, para los segmentos que quieran tenerlo y mucho más", afirmó.Para Chiesa, en cambio, es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos."Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria.Argentina debe diseñar un sistema de impuestos equitativos" porque "si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector", expresó.Dijo que esa modalidad les quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios: "Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores"."De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión", finalizó el presidente de CRA su alegato.| El otro dirigente que opinó al respecto fue Daniel Pelegrina, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, consultado por Noticias Argentinas.Sucintamente manifestó que en su entidad están de acuerdo con el rumbo del Gobierno con relación al sistema agroindustrial: "es el correcto", enunció.No obstante recordó que la SRA se ha pronunciado de manera enfática en que es necesario hacer una reforma fiscal porque la carga tributaria pesa sobre el sector y esperan que ese cambio suceda.La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina difundió también esta semana el Indice trimestral FADA que mide el peso del Estado sobre la renta agrícola y que en diciembre 2017 es del 66,2 por ciento, con un aumento del 3,2% respecto del mismo período de 2016.Así se desprende que de que cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola, los distintos niveles del Gobierno se llevan 66,20 pesos, un número que reaviva las protestas.