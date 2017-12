El Peronismo y la leyenda

Si nos remitimos a la historia escrita en general, tratándose de política de Estado, nos daremos clara cuenta que ninguna facción de gobierno, llevó como emblema el nombre de una persona ,(sea el formador, líder, conductor, etc). Todos ellos, utilizaron como símbolo, denominaciones ajenas al apellido del jefe. Por eso el peronismo, indefectiblemente desaparecerá como peronismo, con los mismos, (o parecidos) ideales que formaron esa facción política pero con otra denominación, que en realidad ya tiene.¿Usted no está conforme con este concepto?, bueno, veamos, pues no existe en el correr del tiempo y de la crónica tal aseveración.Ningún partido político de alto nivel que se llamara Nabucodonosor, Julio César, Nerón, Ramsés o Hatsepsut, con todo lo que significaron los faraones a través de 3.000 años de gobierno en Egipto), ni Lenin, Stalin o Mao Tse Tung. Y apenas existen algunos esbozos en las religiones, (caso Brahma en la India).Y ni siquiera aquel gran ser que se llamó Jesús de Nazaret, que promulgó la ley del Cristianismo, a través de sus excelsas enseñanzas, que luego los hombres(imperfectos como hasta hoy), tergiversaron en acciones y conductas violentas, brutales y salvajes, totalmente ajenas a la comprensión, evidencia e inteligente uso de los derechos humanos, en beneficio de las sociedades en general.Entonces creemos no equivocar en demasía en el lugar en el cual ubicamos la común denominación que lleva esta facción política de nuestro país, toda vez que la historia nos demuestra una tibia aceptación en nominar al peronismo como tal.De todos modos, este artículo, sea consentido o desaprobado, no representa otra cosa que, una opinión más. Solo tratamos de hacer pública una idea que quizás no tenga demasiada importancia, pero que tal vez nos ayude a percibir hechos que la historia nos señala como de posible concreción.Además, este artículo no cambiará el curso de la historia.