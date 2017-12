Fernanda Kanno, la peruana que correrá el próximo Dakar

LIMA, Perú, 21 (AFP-NA). - Fernanda aprendió a conducir cuando ya era adulta y reconoció que a bordo de su primera camioneta, tenía miedo.

En enero será una de las 11 mujeres que correrá en el Dakar. "Es algo que he soñado toda mi vida. Quiero demostrarle a la gente que puedes cumplir tus sueños empezando desde cero", dijo Fernanda Kanno, de 34 años.

Para competir, acondicionó un antiguo patrullero de la policía de carreteras. Y la experiencia queda clara en el nombre del equipo: "De cero al Dakar".

"Yo no veo mi paso por el Dakar como una mujer en la carrera más dura del mundo. Lo veo como una persona común y corriente que está cumpliendo un sueño muy grande", comentó.

Tras ser presentadora de noticias por más de una década, la "china" Kanno ha sacrificado sus ahorros para participar de la edición 40 del Dakar, la carrera más extrema del mundo, que tendrá su punto de largada el 6 de enero en Lima.

"Tuve que dejar todo, yo trabajaba en un canal (de televisión) muy grande, pero decidí dejarlo para dedicarme totalmente al Dakar. Ya me subí al auto y ahora no me baja nadie", afirmó Fernanda, que conducirá una Toyota Land Cruiser.