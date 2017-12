Omar Martínez se reunió con la ministra Claudia Balagué

El diputado provincial Omar Martínez, se reunió este miércoles en Santa Fe con la ministra de Educación de la Provincia, Claudia Balagué. Lo hizo en el marco de los encuentros que mantiene sistemáticamente el legislador con la jefa de la cartera educativa: “en esta reunión con la ministra estuvimos dialogando sobre varios aspectos que tienen que ver con la cartera, ya sea obras edilicias, como sobre otras temáticas. Fue muy productiva y avanzamos sobre varias cuestiones que tienen que ver con Rafaela y con nuestra región”. Omar Martínez destacó además “charlamos también sobre la Ley de Educación que fue presentada por el gobernador Miguel Lifschitz semanas atrás en el edificio de la Legislatura.DEFENSA DE LAS ECONOMIAS LOCALESEn otro orden, Omar Martínez subrayó el hecho de que la Cámara de Diputados de la Nación -en el marco del tratamiento de la reforma tributaria- haya eliminado los artículos 23 y 24 del proyecto original que obligaba a las cooperativas y mutuales a pagar impuesto a las ganancias. Subrayó la intervención del diputado nacional Luis Contigiani “que conoce profundamente el rol de estas entidades en la Provincia y en las localidades donde están presentes”.En ese contexto recordó “semanas atrás, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto presentado por Oscar Pieroni y por mí a través del cual manifestaba su "preocupación por la intención del Poder Ejecutivo Nacional de alcanzar con el Impuesto a las Ganancias a Mutuales y Cooperativas. En el recinto, resaltamos en ese momento que estas entidades no deben pagar ganancias porque son organizaciones sin fines de lucro, y si no hay ganancia, no puede haber impuesto. En la Provincia existen 1.700 cooperativas y 800 mutuales que "fortalecen y son herramienta fundamental para nuestra economía social y solidaria en cada una de las localidades donde se encuentran habíamos fundamentado. Además de subrayar el rol fundamental que cumplen para el desarrollo social y económico de cada una de las localidades e instituciones sociales, culturales, deportivas, educativas, en sus comunidades”.En este marco, subrayó la encendida defensa que de estas entidades realizó el diputado nacional Luis Contigiani en el debate en el Congreso Nacional. Destacó el rol que cumplió el exministro de la Producción para que no avance este punto de la iniciativa. Contigiani recordó que Sunchales es Capital Nacional del Cooperativismo y que Santa Fe es la provincia más cooperativizada del país. “Estamos ante un error de conceptualización filosófica. Es desconocer el servicio económico, social y del fortalecimiento del desarrollo local que tienen estas entidades. Son opción de un valor agregado democrático: debemos ir por más cooperativas y más mutuales que promueven un servicio que muy pocas empresas producen” en el interior del país.