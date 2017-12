"Para nosotros es un privilegio llevar adelante este proyecto", dijo en primera instancia el arquitectos Raúl Pieroni, de la Universidad de San Martín.

En tanto, dijo que el campus no sólo tiene que ser un lugar de estudio, sino "un sitio donde el chico pueda vivir", dijo y se refirió a la transformación que el estudiante puede llegar a adquirir si tiene todos los elementos disponibles.

"Nuestra idiosincrasia era entender lo que significaba este proyecto aquí, sino todos los campus serían iguales y todas las necesidades serían idénticas. Vinimos a una reunión con 20 consejeros superiores y se transformó en esta especie de fiesta y estamos contentos con este resultado. Esto fue bien recibido y todos están conformes con lo que se está desarrollando. Nuestra aspiración básica era que se reconociera este proyecto inicial", destacó. .

A su turno, Yanina Antonelli, dijo que "lo que es un masterplan, que no es un concepto habitual para mucho, es una idea rectora en la cuál se piensa algo de manera integral. Nosotros siempre nos referimos siempre a lo que es el contexto y en este caso, miramos mucho lo que es el ingreso a la ciudad. "Todo significa una obra integral, tanto desde el Municipio, como desde la provincia y la Nación. El ingreso hoy a la ciudad requiere una adaptación de la colectora, la Ruta, para generar un acceso más directo. Estos caminos van a tener que ser las primeras dentro del plan de pavimentación y ese crecimiento no va a ser sólo de esas 10 ha, sino la transformación de esas ha desde la Universidad".

La construcción de infraestructura propia dará a la UNRAF un salto cualitativo en la vida universitaria de una comunidad que crece año a año, desde su creación en diciembre de 2014. Actualmente, desarrolla sus actividades en el edificio compartido con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Cuenta con más de 400 estudiantes y seis carreras en funcionamiento, además de realizar acciones de investigación, articulación con la comunidad, desarrollo emprendedor, estudios sobre medioambiente, internacionalización institucional y bienestar estudiantil, entre otras áreas.