Sigue la búsqueda del "hombre del mortero"

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El juez federal Sergio Torres rechazó ayer el pedido de eximición de prisión de Sebastián Romero, el militante de izquierda y ex precandidato a diputado por Santa Fe que fue identificado en imágenes disparando un arma "tumbera" contra efectivos de la Policía de la Ciudad en inmediaciones del Congreso Nacional.Mientras sigue prófugo, el militante de izquierda había presentado el recurso para garantizarse de no quedar detenido una vez que se presentara ante la Justicia, tras el pedido de captura ordenado por el juez Torres.Romero fue filmado disparando un arma "tumbera" el pasado lunes tras lo cual la fiscal Alejandra Mangano solicitó su detención y la misma fue avalada por el Juzgado: hasta el momento no se dio con el paradero del acusado y se dispuso su captura.Según la investigación, Romero está acusado por los delitos de daño, lesiones graves, perturbación de una sesión del Congreso y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.En tanto, el Partido Obrero emitió un comunicado en el que asegura que hay una “persecución” en contra de Romero, que el manifestante arrojaba “fuegos de artificio de venta libre” y que “el gobierno y sus alcahuetes pretenden presentarlo como un 'violento'”.