Losano, muy cerca de Ben Hur

Luego del alejamiento de Matías Rojas del primer equipo de Ben Hur (va a seguir dirigiendo Formativas en 2018), la dirigencia benhurense se abocó rápidamente a la búsqueda de un entrenador para disputar la segunda rueda de la Liga Provincial de Básquetbol.Quien picó en punta es las negociaciones es Cristian Losano, que culminó su vínculo con Independiente al finalizar la temporada de la ARB. Las charlas están muy avanzadas y, de no mediar alguna situación imprevista, terminará siendo confirmado por la dirigencia. En carpeta se habían barajado algunas otras alternativas, entre ellas las de Roberto Vico (que se alejó de San Isidro de San Francisco donde trabajó en juveniles), pero a priori no sería factible.JUGADORES ALERTAN POR EL CALORLa Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol (AdJ) emitió un comunicado ayer en donde dejó en evidencia su "total disconformidad" por el calendario de verano de la Liga Nacional y el hecho que se jugarán muchos partidos en poco tiempo y con altas temperaturas.En una carta dirigida a la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol, los jugadores le hicieron saber su "total disconformidad respecto de los calendarios de las competencias 2017/18, haciendo especial hincapié en el diagrama de partidos de la Liga Argentina durante la temporada estival". En el comunicado que dieron a conocer a través de Twitter, la entidad que nuclea a los jugadores alertó sobre algunos puntos que conspiran en contra de la práctica profesional, en una época en donde las altas temperaturas son comunes en varios puntos del país.Entre los puntos mencionados figuran: "canchas no aptas para la práctica del básquetbol a altas temperaturas, escasa cantidad de fichas mayores, excesiva cantidad de minutos de juego promedio por jugador, alto riesgo físico con disminución del rendimiento deportivo y alto número de partidos sin los descansos adecuados". Asimismo, agregaron que "todo ello en el marco de continuos viajes, que inciden en el cansancio y estado del jugador". "Esperemos tomen debida nota de nuestro reclamo, el cual está exclusivamente fundado en el sentido común y busca proteger la integridad física de los jugadores que sostienen la competencia", agregaron. Además, aclararon que en la Liga Nacional de Básquetbol, del 10 al 31 de enero, hay 9 equipos que juegan entre 9 y 7 partidos. "En enero, con las temperaturas más altas del año, hay 14 equipos que juegan entre 8 y 11 partidos en 27 días (del 5 al 31), y en ese sentido, la entidad que agrupa a los jugadores explicó que Argentino disputará 11; Atenas, Regatas, San Martín, Peñarol, Salta y Olímpico 9 juegos; y varios más con 8", explicaron.