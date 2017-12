"El Gobierno hizo abuso del poder con los jubilados"

En su programa por radio Mitre, el periodista Jorge Lanata expresó lo que se cita en el título de esta nota, y agregó "abusó de su poder frente a tipos que no se pueden defender". Mirá un video.

Jorge Lanata sostuvo la víspera que el Gobierno hizo "abuso de poder con los jubilados", en relación a la sanción de la ley que modifica el cálculo para determinar sus haberes.

"El Gobierno hizo abuso de poder con los jubilados, ¿por qué? Porque no están no están organizados y son los únicos que no pueden romperle las pelotas", dijo Lanata al aire en su programa "Lanata Sin Filtro".

"Cuando va Juan Grabois y lo extorsiona con 40 mil desocupados, le suben las asignaciones; cuando los piqueteros cortan la calle, le suben los planes; ahora los jubilados no hacen eso, no tienen la posibilidad de reacción frente a la opinión pública que tienen otros sectores", agregó.

"Los jubilados son pobres tipos que laburaron toda su vida por dos mangos y se jubilaron por uno. Abusan de su poder frente a gente que no se puede defender y que no los pueden extorsionar como (Juan) Grabois, o como los extorsionan otros", resumió Lanata.

AJUSTE EN SECTOR EQUIVOCADO

De acuerdo a la réplica de una importanta cantidad de medios de prensa. Jorge Lanata cuestionó que el Gobierno ajuste primero haciendo foco en los jubilados y no en otros sectores de la economía.

"Acá hay que ajustarse. Estamos de acuerdo. Pero cuando vos ajustás, te tenés que ajustar vos primero. Lo más importante no es el ajuste en sí, es la autoridad moral para llevarlo a cabo", dijo. Y se preguntó, por ejemplo, "por qué no cortan las jubilaciones de privilegio".

"¿Por qué no ponen el impuesto al vino o a las gaseosas? Claro, es más difícil pelear con el lobby del azúcar, de las gaseosas, o bodegueros, que con el lobby de los jubilados que no existe", sentenció finalmente.