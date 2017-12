Lifschitz le pide a la Legislatura que apruebe el "Pacto Fiscal"

Para el Gobernador Miguel Lifschitz, “la no suscripción del Acuerdo Fiscal generaría asimetrías desventajosas”, tales como la pérdida de los recursos procedentes del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja), de los cuales un 30% es distribuido a municipios y comunas; la exclusión en la coparticipación del impuesto resultante de la Ley de Revalúo Impositivo; no quedar alcanzado por la suspensión de los plazos para el cumplimiento del Pacto Fiscal II”, y, también, “generar asimetrías desventajosas para la actividad económica de la Provincia de Santa Fe”.El Acuerdo de “Consenso Fiscal” suscripto el día 16 de noviembre de 2017 entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 23 Gobernadores fue remitido el 12 de diciembre a la Legislatura vía el Senado que lo envió a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su estudio y consideración, posiblemente a partir del mes de febrero de 2018.El Gobierno Nacional explicitó públicamente “la necesidad de avanzar con una serie de iniciativas anunciadas bajo el rótulo de ‘reformas’, planteando que las mismas resultan imprescindibles para progresar en soluciones definitivas a problemas económicos e institucionales estructurales”.Una de dichas iniciativas consiste en “lograr la convergencia de determinadas variables fiscales que no sólo dependen del nivel federal de gobierno sino que involucran al desempeño de los niveles de gobierno subnacionales”.Por tal motivo, “la consecución de dichos logros sólo puede encomiarse a partir de un acuerdo entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contenga distintos puntos del marco fiscal nacional y provincial, tanto atinentes al gasto como a los recursos como asimismo a las reglas de relaciones fiscales ya sean en sentido vertical como horizontal”.El Acuerdo de “Consenso Fiscal” suprime los aspectos con impacto negativo en las provincias que figuraban en los primeros planteos del Gobierno Nacional, e incorpora “otras concesiones y beneficios para las provincias”.Entre ellas se destacan: garantías de que no disminuirán los recursos recibidos desde el Estado Nacional; coparticipación del impuesto que se aplique a partir de la Ley de Revalúo Impositivo; otorgamiento de un bono a 11 años; claridad en que las Cajas de Jubilaciones Provinciales no serán transferidas al Estado Nacional; un margen de maniobra en materia de política tributaria; y el compromiso de acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Para mayor abundamiento, el “Consenso Fiscal” es un acuerdo que “pretende comenzar a poner fin a la mora constitucional en materia de Coparticipación Federal”.