Cayó a tierra y se mató un paracaidista

El sábado último por la tarde, en el predio del Aeroclub de Reconquista ubicado en el km 792 de la ruta nacional 11, efectivos de la Comisaría 3ª de Avellaneda fueron comisionados al lugar, ante la especie de que un paracaidista se encontraría perdido.Iniciada la búsqueda, detrás del Oratorio de la ciudad los empleados policiales hallaron el cuerpo sin vida de Rubén Darío Lunz de 32 años, quien había caído a tierra sin que se abra su paracaídas, informó la Policía provincial.El fiscal que interviene en el caso solicitó la autopsia correspondiente y el secuestro para la pericia de rigor del equipo de paracaídas.Según información publicada por el portal Reconquista Hoy, hasta el día domingo, el Fiscal a cargo de la causa no lograba encontrar aún respuesta acerca de qué pasó y por qué no se abrió el paracaídas con el que se mató Darío Lunz.El equipo estaba en condiciones, Lunz disponía de dos manijas para accionar dos paracaídas, el principal y el de emergencia, "y ninguno de los dos fue accionado manualmente", se señaló.El dispositivo que a cierto tiempo acciona automáticamente el paracaídas "estaba encendido" y no se disparó. Esa es la versión que verbalmente le dieron al Fiscal los expertos en el tema en Reconquista, por eso el paracaídas fue secuestrado y será enviado a peritaje.Un dato importante que surgió en la autopsia es que Lunz no murió en el aire. No sufrió infarto. Cayó vivo y "lo mató el golpe"."La autopsia determinó que la muerte fue por el golpe. No hubo infarto ni otra causa" que explique la inacción de parte del paracaidista, salvo que se hubiera desmayado, lo que no está determinado, aclaró el funcionario.El fiscal Rodrigo González espera la carpeta personal del deportista, que según le dijeron la tenía en condiciones, con el certificado médico correspondiente, y también va a esperar el resultado del peritaje que determinará qué pasó con el paracaídas.Rubén Darío Lunz tenía 32 años, vivía en pasaje Sur 951 del Barrio Belgrano de la Ciudad de Avellaneda y era policía.