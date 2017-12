Rosarino disparó arma tumbera contra policías

FOTO CEDOC IN FRAGANTI. El rosarino es buscado por la Justicia.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El juez federal Sergio Torres ordenó ayer la detención del militante de izquierda Sebastián Romero, ex precandidato a diputado nacional por Santa Fe, por disparar un arma "tumbera" contra efectivos policiales durante la protesta con incidentes que tuvo lugar este lunes en las inmediaciones del Congreso.El magistrado avaló el pedido en ese sentido que hizo la fiscal federal Alejandra Mangano, luego de disponer la liberación de los 66 manifestantes que fueron detenidos ayer durante la movilización en rechazo a la reforma previsional.Por el momento, la única detención solicitada es la de Romero, a la par que se investigan varios episodios, como la agresión a algunos trabajadores de prensa que había concurrido al lugar para realizar la cobertura.Fuentes consultadas por NA aseguraron que el Juzgado también intenta determinar si los hechos fueron planificados y en ese caso establecer a los responsables de los incidentes provocados en inmediaciones al Parlamento.La acusación sobre el militante de izquierda es por los delitos de daño, daño agravado, resistencia a la autoridad y perturbación de una sesión del Congreso de la Nación. En las elecciones primarias de 2015, Romero había sido precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT) en la provincia de Santa Fe.Según publicó el diario La Capital, Romero, de 32 años, vive en Rosario y trabaja en General Motors en esa ciudad santafesina, aunque al igual que otros cientos de empleados de esa planta automotriz está suspendido ante la caída en la producción.En distintas filmaciones, se observa al ex precandidato a diputado en momentos en que dispara un arma de elaboración casera contra efectivos policiales, en medio de los incidentes que tuvieron lugar durante el tratamiento de la ley de reforma previsional en la Cámara baja.En el marco de las protestas contra la reforma previsional de este lunes en las inmediaciones del Parlamento, hubo 151 heridos que fueron atendidos por el SAME, de las cuales 146 debieron ser trasladas a hospitales y 66 eran miembros de las fuerzas de seguridad que participaron del operativo.