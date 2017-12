Fiesta de premiación del Voley 2017

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Club Unión de nuestra ciudad se puso de relieve que el pasado jueves 7 de diciembre en el Palacio de Deportes se llevó a cabo la Gala de Premiación de la Asociación Rafaelina de Vóleibol "Viviana Guntern".

De la misma participaron jugadoras, árbitros autoridades de la Asociación y público en general, entre otros.

Luego de la proyección de un video recordatorio se homenajeó a Raúl Demarchi, entrenador de Santa Clara de Saguier, se procedió a nombrar a todos los clubes participantes de la Temporada 2017.

Se premiaron a los Cuerpos Técnicos de cada equipo y árbitros.

Posteriormente se procedió a distinguir a las jugadores que integraron los Seleccionados Interasociaciones.

Luego se hicieron las distinciones por categorías:

- Categoría Sub 12: Fueron 8 los equipos (Trofeo y medallas al campeón)

1° UNION A

Jugadoras destacadas:

Gina Alberto y Valentina Bobadilla

- Categoría Sub 13: Fueron 9 los equipos (Trofeo y medallas al campeón)

1° UNION A

Terna mejor armadora:

Ganadora: Elina Cabral

Terna mejor defensora:

Ganadora: Mariana Franchino

Terna mejor jugadora:

Ganadora: Milena Margaría

- Categoría Sub 15 Fueron 9 equipos (Trofeo y medallas al campeón)

1° Atlético A

2° Unión A

Terna mejor armadora:

Ganadora: Valentina Blanco

- Categoría Sub 17: Fueron 8 equipos: (Trofeo y medallas al campeón)

1° UNIÓN A

Terna mejor armadora:

Ganadora: Valentina Tornavasio -

Categoría Sub 19 Fueron 4 equipos (Trofeo y medallas al campeón)

1° UNIÓN

Terna mejor armadora:

Ganadora: Valentina Tornavasio

Terna mejor defensora:

Ganadora: Sabrina Ponso

Terna mejor jugadora:

Ganadora: Micaela Poppino

PRIMERA DIVISION: Fueron 6 equipos (trofeo campeón y medallas)

1° UNIÓN

Además recibieron Diplomas

Distinción a los talentitos deportivos 2017: Magalí Melchiori

Distinción al mérito deportivo: Sofia Ardissono

Gran año para el voleibol del Club Atlético Unión.