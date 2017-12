"Felicidad absoluta" de Facundo Ardusso

Facundo Ardusso, a días de consagrarse como el nuevo campeón del Súper TC2000, no oculta su alegría al hacer realidad el tan ansiado sueño: darle a Renault un título tras 24 años de sequía en la categoría más tecnológica del Conosur.

El autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia Córdoba marcó para siempre a Facundo Ardusso. Lo hizo en 2008, cuando tras un accidente la muerte "se le cruzó" por delante, y lo hizo nuevamente el domingo pasado, al ser testigo del primer título en autos con techo en el automovilismo nacional del piloto de Las Parejas. “Siempre que vengo a Córdoba busco revancha por lo que me pasó aquella vez. Hoy es mi revancha con este título”, aseguró.

"Lo que siento es felicidad absoluta por ser campeón de Súper TC2000, por poder darle a la marca un campeonato que venía buscando desde hace muchos años y no se daba. Pude cortar la racha y es una satisfacción enorme", expresó.

Tranquilo, más relajado con la corona en su cabeza, el "Flaco" recuerda a sus familiares y no se olvida de su equipo: "Agradezco la oportunidad que me dio Renault a través de Alejandro Reggi y Juan Mackintosh; llegué a fines de 2015 y en 2017 ya estamos festejando. Me siento en mi casa, encontré un equipo que trabajó para mí desde la primera fecha del año, yendo todos juntos. Gracias a Marcelo Ambrogio, a mi ingeniero Alejandro Saparrat, a todo el grupo de mecánicos e ingenieros para darme el auto que me dieron. También a Miguel Angel Guerra por el apoyo y la contención, dándome confianza y tranquilidad".

"Este año dimos un salto de calidad tremendo y ahora lo podemos confirmar. No ganar un campeonato era una mochila, era no concretar. Me rodeé de gente con hambre de gloria, al igual que yo, y llegamos. El auto constituye un 75% del logro, el 25% restante lo pone el piloto, y sin dudas este equipo lo merece", concluyó.



SUS NUMEROS

Para quedarse con el título en el Súper TC2000 el piloto de Las Parejas se impuso en el callejero de Santa Fe en sus dos carreras (nocturna y diurna) y en la primera de Rosario.

Además logró ser el más rápido en clasificación en siete oportunidades: Rosario, Rafaela, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan, Genera Roca y Córdoba.

Facundo Ardusso (Renault Fluence), a lo largo de la temporada, sumó 226 puntos y superó por un buen margen a su escolta Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que logró 191; luego se ubicó Mariano Werner (Peugeot 408) con 180 y completaron los diez mejores Matías Rossi (Toyota Corolla) con 152; Damián Fineschi (Ford Focus II) 142,5; Leonel Pernía (Renault Fluence) 139; Emiliano Spataro (Renault Fluence) 136,5; Facundo Chapur (Peugeot 408) 133,5; Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) 130,5 y Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408) 101,51.