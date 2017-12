En Santa Fe preparan un amparo colectivo

Por estas horas, el abogado constitucionalista santafesino Domingo Rondina, se encuentra terminando de preparar el texto que presentará ante el Juzgado Federal de Santa Fe para plantear la inconstitucionalidad de la ley de reforma previsional que aprobó la Cámara baja en una maratónica sesión, con una batalla campal en las inmediaciones del Congreso.Según explicó el letrado, se trata de un amparo colectivo que será ingresado una vez que el Ejecutivo promulgue la norma. En el mismo, se planteará la inconstitucionalidad de la ley basado en que ya se encuentra en curso el período sobre el cual los pasivos deberían recibir una actualización en marzo de 2018, y según entiende Rondina y las organizaciones que patrocina, esto estaría afectando la retroactividad de lo que deberían percibir de aumento, sobre el cual ya se han generado derechos y expectativas legítimas."El problema es que en este momento están afectando el cómputo que se está generando. Porque actualmente se estuvo generando un índice de aumento, de acuerdo a una fórmula polinómica. Estamos a mitad del proceso. Entonces, lo más grave y lo más fácilmente anulable es esto. Porque acá ya hay un derecho adquirido de todos estos meses", explicó.A su vez, el texto a presentar pone el eje también en el principio de no regresividad."Quiere decir que no se puede legislar deteriorando derechos, está en todos los pactos firmados por la Argentina. La legislación, una vez que avanza en algo no puede retroceder", aseveró.Según adelantó a este medio, Rondina está trabajando en el amparo en patrocinio de organizaciones gremiales, de jubilados, y de derechos humanos de Santa Fe. (Fuente: Uno Santa Fe)