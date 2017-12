Williner se achica en Suardi y trasladará parte del personal

Desde hacía algunos días, en la vecina localidad de Suardi corría intensamente un rumor: el achique de la fábrica de lácteos de Sucesores de Alfredo Williner. Finalmente, esto se confirmó, pero la empresa ratificó los puestos de trabajo, ofreciendo una relocalización.El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Suardi, Diego Fontanessi, participó de una reunión que se llevó a cabo junto con representantes de la firma e indicó a Radio Belgrano de esa localidad "nos dijeron que los puestos de trabajo no corren peligro pero que los empleados serán reubicados". Si bien no hay cifras oficiales, se estiman que serían unos 15 sobre un total de 60 empleados.Posteriormente, Williner emitió un comunicado en donde oficialmente señala que "la empresa está abordando un proceso de profundo análisis con el fin de mantener su nivel de competitividad y lograr, de esta manera, un desarrollo sustentable en el tiempo. Esta decisión no constituye un hecho aislado, sino que obedece a la estrategia de negocio trazada por la empresa, por la cual se priorizan las ubicaciones cuya tecnología permita un desempeño competitivo. En el marco de dicho plan, la empresa priorizará el mantenimiento de la fuente de trabajo y ofrecerá traslados de colaboradores que se desempeñan actualmente en la planta Suardi hacia otras plantas de la empresa. Asimismo, las razones de esta decisión no guardan ninguna relación con cuestiones sindicales ni hechos particulares de algún colaborador ni de ninguna otra naturaleza, más que las señaladas precedentemente. No peligra ningún puesto de trabajo, lo que la empresa ofrecerá a sus colaboradores en este caso, es la continuidad laboral, reubicándolos en otras dependencias".