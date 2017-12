Media sanción a la reforma tributaria

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Cámara de Diputados se aprestaba anoche a aprobar con media sanción el proyecto de reforma tributaria, que reduce gradualmente aportes patronales, grava la renta financiera, sube el impuesto a la cerveza y rebaja el tributo a productos electrónicos. Se especula con que la votación en general, finalizada la lista de oradores, tendría lugar antes de la medianoche, y luego podrían realizarse remiendos en el tratamiento en particular del articulado.

El martes de la semana pasada, en una tumultuosa reunión de comisión, Cambiemos había conseguido firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto, con cambios de último momento respecto de la propuesta original, que incluyen un reordenamiento del esquema de impuestos internos.

La iniciativa apunta a reducir en un plazo de cinco años la presión impositiva para llegar al 2022 a un 1,5 por ciento del PBI. No obstante, en el Gobierno estiman que el impacto en la recaudación será neutro producto de la baja de la evasión impositiva.

Entre los aspectos principales de la reforma tributaria se encuentra una reducción gradual en cinco años de la alícuota del impuesto a las Ganancias para utilidades no distribuidas de las empresas (del 35% actual al 25% en 2021), la posibilidad de computar el pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, la devolución anticipada de los saldos a favor del IVA por las inversiones que hagan las compañías y la implementación del mínimo no imponible para contribuciones patronales.

Respecto a esto último, las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022 (ajustado a la inflación que haya en ese entonces). El legislador oficialista Luciano Laspina destacó que desde que asumió el presidente Mauricio Macri "la presión tributaria bajó aproximadamente dos puntos" y agregó que el objetivo de la reforma es "seguir por el camino de alivio fiscal para las Pymes, a la clase media".

Durante su exposición, el santafesino insistió en que existe una "elevada carga de impuestos al trabajo" que le quitan competitividad a la economía argentina y que frena la creación de trabajo. Sobre el establecimiento del mínimo no imponible a las contribuciones patronales, el diputado de Cambiemos consideró que esa medida "puede ser un antes y un después" y una "oportunidad histórica" si se combina con el blanqueo laboral que se debate en el Senado en el marco de la reforma laboral. Mencionó que se logró tejer un "acuerdo muy amplio" con las provincias para reducir el impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, a los que consideró "distorsivos".

Por el contrario, el opositor Axel Kicillof denunció que uno de los grandes ganadores en caso de sancionarse esta reforma serían las "grandes corporaciones" a raíz de la rebaja de las contribuciones patronales que pasarían a pagar una alícuota del 19,5% en vez del 21%. A la vez, minimizó el impacto progresivo que esta medida podría llegar a tener, ya que se trata de un impuesto "contra personas que tienen determinadas inversiones, dado que las empresas ya están gravadas".

Kicillof rechazó la iniciativa oficialista al catalogarla como "neoliberal" y "noventista", ya aseguró que se probaron y "fracasaron rotundamente". "Le perdona impuestos a los que más ganan, a las grandes corporaciones e intenta trasladar esa carga tributaria a los consumidores. Están fundiendo al Estado para darle a los más ricos, mientras que al resto le piden que se ajuste el cinturón porque hay déficit por todos lados", agregó.

El proyecto de reforma tributaria sufrió una serie de modificaciones desde que fue anunciada hace un mes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a partir de la presión de gobernadores y empresarios.