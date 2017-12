Reasumió Hugo Moyano

Hugo Moyano reasumió ayer como presidente de Independiente luego de su arrasador triunfo en las elecciones, se ilusionó con seguir "avanzando" deportivamente e insistió a los socios con la promesa de techar el estadio "Libertadores de América". "Es un día muy especial, porque se pone en funcionamiento esta Comisión Directiva electa por los socios de Independiente. Y en los momentos que estamos viviendo tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el club siga avanzando, que no es una tarea sencilla", inició su discurso Moyano, luego de haber recibido su diploma, al igual que el resto de los dirigentes que lo acompañarán en esta segunda gestión.En ese sentido, el líder sindical sostuvo que van a poner "todo el esfuerzo" para que el club de Avellaneda "siga dándonos satisfacciones como a nuestros abuelos, padres e hijos. Queremos que el Rojo siga siendo un orgullo nacional”. Por eso, al igual que ya hizo en varias oportunidades, se ilusionó con darle el toque final a la remodelación que encaró en el estadio "Libertadores de América", con la colocación del techo sobre las tribunas. "Tenemos que techar este hermoso estadio, aunque Independiente no tenga techo deportivamente. A eso nos comprometemos y también a seguir creciendo en todos los otros órdenes, estructural y económicamente", remarcó.El entrenador Ariel Holan rechazó ayer la propuesta para dirigir a Atlético Nacional de Medellín, según confirmaron desde su representación. El conjunto colombiano le ofrecía dos años de contrato y un abultado salario, pero a través de su agente Fernando Hidalgo el DT decidió declinar la oferta. No obstante, desde el entorno del entrenador manifestaron que esto no significa que vaya a renovar el contrato con Independiente, que vence el 31 de diciembre, ya que por ahora la negociación está lejos de finiquitarse. Este lunes, Holan le hizo saber al presidente Hugo Moyano que debía mejorar su contrato y el de su cuerpo técnico, pero también atender otras cuestiones que tienen que ver con lo deportivo y lo personal. Parte de ello tiene que ver con la "apretada" que padeció por parte del ex jefe de la barrabrava del club, Pablo "Bebote" Alvarez, -quien está detenido por otra causa- hecho que fue denunciado ante la Justicia y por el que además debió recibir custodia personal tanto él como su familia. En pleno estadio "Maracaná" el propio Holan ya había puesto en duda su continuidad en el club del cual es hincha fanático, y adujo que su familia "sufrió mucho" durante el año por el accionar de los violentos. Además, pidió tener más control en el manejo de las divisiones juveniles mayores y la reserva, y afianzar el "proyecto deportivo" de cara a los próximos años. Si bien la dirigencia "roja" y su presidente Moyano quiere que Holan siga en el cargo, quedaron en volver a reunirse para ultimar detalles de las peticiones que el entrenador les solicitó. Mientras tanto, si Holan no arregla, ya empezó a trascender el nombre de Eduardo Domínguez, actual DT de Colón, como posible reemplazante.