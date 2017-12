River, a la carga por Pratto

River avanzó en las últimas horas para conseguir a su primer refuerzo y hará una oferta de 10 millones de dólares para adquirir el pase del delantero Lucas Pratto, la máxima prioridad de Marcelo Gallardo. El "Oso", que se desempeña en el San Pablo de Brasil, está dispuesto a regresar al fútbol argentino, donde se fue muy joven tras haber estado "tapado" en Boca por Martín Palermo. "Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía", admitió el jugador, de 29 años, en declaraciones a TNT Sports. El delantero, que convirtió goles importantes en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de la Selección argentina, agregó: "No estoy identificado con Boca, más allá de que hice Inferiores. Me marcaron mucho los tres años que estuve en Vélez, hay un cariño mutuo con la gente y mantengo diálogo con los chicos que estaban ahí. Siempre que nos juntamos recordamos los buenos momentos", sostuvo. Gallardo solicitó, además, que se concrete la llegada de otro delantero y el apuntado es Silvio Romero, por quien el América de México está dispuesto a negociar. Además, pretende dos mediocampistas (Lucas Zalarayán y Damián Musto, ambos en México) y un arquero (Franco Armani, de Atlético Nacional de Colombia).



ASUMIO D’ONOFRIO

Rodolfo D'Onofrio asumió ayer su segundo mandato como presidente de River, donde destacó que “tenemos muchos proyectos, mucho trabajo por delante. Formamos un gran equipo, y lo más importante, contamos con el respaldo de los socios. Tenemos el compromiso de continuar, de seguir, de ir por más. Trabajaremos para ser un club más grande, más fuerte”.



ALMIRON EN COLOMBIA

El entrenador Jorge Almirón acordó de palabra ayer su llegada a Atlético Nacional de Medellín tras haberse frustrado su chance de ir a Europa. Según reconocieron desde el entorno del DT, se llegó a un entendimiento con los directivos de la institución colombiana que están en Buenos Aires y se habían juntado también con Ariel Holan, quien rechazó la propuesta. Almirón, que viene de hacer una gran campaña con Lanús, estuvo a un paso de asumir en Las Palmas, pero no fue habilitado porque no tenía los cinco años que necesitaba para dirigir en España.