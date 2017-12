BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los siguientes son los puntos destacados de la reforma previsional impulsada por el Gobierno, que ya es ley, y cuyos ejes generaron fuertes críticas por parte de gremios y opositores.

* Movilidad: cambia la fórmula de movilidad que a jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo.

En lugar del ajuste que tiene en cuenta 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se pasará a utilizar el 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el INDEC y 30% de suba de los sueldos formales.

* Frecuencia: el ajuste de los haberes pasará a ser trimestral y no semestral como sucede con el método vigente.

En marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, ubicado en torno un 12%, se brindará una suba trimestral que arroja un 5,7%.

* 82% móvil: se aplicará a aquellos que, al momento de la jubilación, hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Cuando aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

* Jubilación voluntaria: con la reforma, los empleados que se encuentren en relación de dependencia en el sector privado van a poder elegir la posibilidad de jubilarse a los 70 años.

* Bono: para compensar a los jubilados que ganan menos de 10 mil pesos, se emitirá un bono que rondaría los 700 pesos. Estará destinado a compensar a jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo por el desfase entre la fórmula actual y la nueva propuesta por el Gobierno. Es decir, por los meses que no son tenidos en cuenta en el proyecto de ley.

Se prevé, según sus impulsores, que el bono alcance al 70% de los jubilados y pensionados, incluidos los de la moratoria, y al 100% de los beneficiarios de la AUH.