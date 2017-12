"Dolor por los jubilados"

El ex legislador Gustavo Vera reveló que el Papa Francisco sigue de cerca el debate por la reforma previsional en la Argentina y que "le duelen los jubilados". Además precisó que Francisco avala las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que se pronunció a favor del diálogo y contra la violencia.

La CEA había emitido un comunicado con un llamado al diálogo, el "único camino" transitable para responder a las "muchas urgencias y angustias" de los "hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa".

Reunido con su amigo Vera, Jorge Bergoglio afirmó que "un pueblo que no cuida a sus abuelos no tiene futuro", señaló el dirigente de la ONG La Alameda, quien retornará a sus funciones en la escuela como docente en 2018.

Así lo confirmó Vera al sitio Vatican Insider luego de reunirse con el Santo Padre durante la tarde de este sábado, víspera de su cumpleaños número 81, en la intimidad de la Casa Santa Marta. (NA)