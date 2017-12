Les comentamos CD

ARIAN HOUSHMAND “NAVA” CD s/d - 2016 - 14 temas (Preludio, Eugenia, First song y otros) Dice la producción: Nava es una palabra persa (farsi) que significa melodía/canto/sonido. La melodía es el elemento en común que me conectó desde el comienzo con estas canciones de diferentes tiempos y lugares. Un maestro una vez me dijo que para hacer un arreglo de una canción había que enamorarse primero de una melodía, y entonces sucedía esa magia como cuando te enamoras de una persona y le inventas cualidades que el/ella/la melodía no tiene. Decimos nosotros: Temas compuestos por el intérprete -en algunos casos- que se convierte en arreglador de todo el trabajo donde el repertorio reúne grandes títulos del cancionero universal respaldados por las firmas de Antonio Carlos Jobim, Stevie Wonder, Silvio Rodríguez, John Lennon y Paul Mc Cartney. Las versiones se superan sucesivamente con los sonidos del violín, contrabajo, percusión, piano y clarinete invitados que se suman a la voz, guitarra e instrumentos persas de este músico suizo de padres iraníes.