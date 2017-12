Con qué criterio abordé mi proyecto profesional y qué objetivo me propuse*

None

Los proyectos surgen en la tensión entre los propios fantasmas y aquellos que pertenecen al mundo. El objetivo consiste en desvelar fantasmas.

Por el ciberespacio circula un video que le dediqué a la escuela Kusikuna. Cómo llegué al lugar y qué me interesó del mismo

En el año 2006 tuve el placer de participar en una exhibición colectiva llamada “rebelión de las wak'as” que circuló por diferentes ciudades de Bolivia. En la espiritualidad andina las wak'as son consideradas lugares sagrados, si no me equivoco. Fue allí, en la inauguración de Cochabamba, donde conocí a una maestra de la escuela Kusikuna que me ofreció dar las clases de arte, hasta que regresara la profesora titular. Acepté. Es un lugar mágico, donde la educación ilumina las mentes y los corazones. Siempre quise volver. Para la presentación del video Kusikuna busque una música de los pueblos andinos. “Huajra” es una canción muy linda, y la versión de Inti Illimani muy alegre y fresca. "Piedra y Camino" y "Los ejes de mi carreta" eran las primeras canciones que conocí de ese Atahualpa Yupanqui como compositor. Lo descubrí junto a la música de Víctor Jara, Violeta Parra y Mercedes Sosa. Pueden verlo en https://vimeo.com/238210806.

La realización audiovisual es un propósito en mi labor cotidiana. En qué aspectos lo desarrollo

El aspecto es justamente el contrario a una cebolla: para llegar al centro no hay que quitar capas sino ponerlas. Cada capa es un lenguaje en sí y mi objetivo consiste en ponerlos en sintonía. Hasta el momento todos los proyectos han sido autogestionados.

El Festival Vida de Perro también me tiene como responsable. De qué se trata la propuesta

Vida de Perro fue fundada en 2012 con el objetivo de crear una plataforma de video y danza que siguieran una línea poética. Produce y distribuye arte visual para todo tipo de industrias y agencias. El objetivo es explorar la creatividad que surge del arte visual en combinación con la danza, el teatro y la innovación.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Verena Gründhammer

Recuerdos de una primavera

el olvido guiña al olvido

mientras una nube devora

el templo derrumbado

bajo una lluvia de flores

los dioses andan por la calle

descalzos y sin rostro

entre pedazos, los deseos

buscan deseos dibujando

dioses sobre sábanas

la lluvia es fiel al verso

se viste de pigmentos azules,

el color de los vestigios

el olvido guiña al olvido

una nube se libera

y no se salva nadie

flüchtig/ fugaz

Flüchtig.

Zur Freiheit verdammt,

wie Motten

ums Licht

Fugaz.

Condenado a ser libre

como polillas

a la luz

Verena Gründhammer