El rechazo a la reforma se hizo sentir en nuestra ciudad

Mucho más calmo que en Buenos Aires, en Rafaela también se hizo sentir el rechazo de los sectores gremiales y diferentes asociaciones civiles hacia la reforma previsional que la Cámara de Diputados trataba de convertir en ley al cierre de esta edición.

En la mañana de ayer, se realizaron diferentes movidas. Primero fue en la ANSeS local. Allí, a primera hora del día, se decidió atender solo a aquellos que tuvieran turnos otorgados con anterioridad. "La pérdida no se compensa con este bono que darán. Además, es discriminatorio, porque no es para todos: es solo para aquellos que hayan aportado los 30 años. Si tuvieron alguna moratoria, no lo recibirán", dijo Paula Aguirre, de APOPS. A partir de las 12, dejaron de atender para sumarse a la movilización de la CGT, mientras que a las 14 estaba pautado el encuentro anunciado por la Multisectorial contra el Ajuste, compuesto por organizaciones sociales y diferentes movimientos políticos. Pero, finalmente, adelantaron su movilización para poder hacer una única marcha. Para evitar lo que sucediera el jueves de la semana pasada, se propusieron "no responder a posibles agresiones".

Ya sobre el mediodía, comenzaron a llegar las diferentes columnas de los gremios locales a la Plaza 25 de Mayo: UOM, SOIVA, Luz y Fuerza, Judiciales, ATILRA, SEOM, Camioneros, entre otros, mostraban sus diferentes identificaciones, mientras que los bombos y la pirotecnia llamaban la atención, incluso, de quienes no estaban cerca del centro.

En un improvisado escenario, Roberto Oesquer, titular de UOM y de la CGT Regional Rafaela, habló a los presentes y ratificó el rechazo al proyecto macrista que implica una reducción de cien mil millones de pesos a los jubilados. “Es de buen trabajador, de buen argentino, hacerse presente en un día tan especial, donde se va a intentar cometer un saqueo con los jubilados”, comenzó, enseguida señaló que este Gobierno “va tras los trabajadores”, porque “hoy una persona se puede jubilar con el 50 o 60% de su sueldo”, y el Gobierno ahora busca “que a los 65 años se jubilen con el 30%, y si seguís hasta los 70 a lo mejor te dan el 45%. No tienen en cuenta los convenios de la actividad, no es lo mismo un soldador que un empleado bancario. No les importa nada”.

En este contexto, se refirió a las bajas de las retenciones de las multinacionales cerealeras. “Se llevaron miles y miles de millones de pesos porque les sacaron las retenciones y ahora le quieren hacer pagar todo este costo a los jubilados. Se le da la posibilidad abierta a muchos sectores concentrados que manejan fortunas y caen sobre los más débiles, acompañados de los gobernadores peronistas. Otra vergüenza: ir a negociar la plata de los jubilados para que le cierren sus cajas, y llevan como corderos a sus diputados, para que voten esta ley en contra de los trabajadores y los jubilados”.



DESMENTIDA A FERRERO

“Vamos a estar permanentemente al lado de los trabajadores. No hay otra alternativa”, aseguró Oesquer. Tras esta mención, se refirió a las repercusiones que las medidas neoliberales están teniendo en la ciudad. “Este modelo económico que no le cierra a nadie está haciendo estragos en la ciudad de Rafaela. Yo tengo la tranquilidad de que viabilizo y busco alternativas por donde sea. Hablé con el presidente de la Cámara de Metalúrgicos, el presidente y el director del CCIRR. Ellos escuchan, pero pareciera que el problema es de otro. Después que salió la realidad, sale a desmentirme públicamente el presidente del CCIRR y dice que no hay despidos, como si yo estuviera faltando a la verdad”.

Acto seguido, comentó que entre los presentes estaban los trabajadores de la empresa Top Line, “diecisiete compañeros que hace diez días que están ‘tirados’ dentro del Parque Industrial y no se hace cargo nadie”.

Y habló de la realidad de industrias locales que tienen graves inconvenientes. “Tenemos a la empresa Vecal, que la destruyeron las importaciones. Es una empresa que tenía 25 empleados y hoy sólo tiene cinco o seis. Hace un año que los venían suspendiendo. Lo cansaron hasta al delegado, un excelente delegado que no resistió más y se tuvo que ir, por dos pesos, porque no resistía más la crisis que se estaba viviendo y la situación que tenía todas las semanas en la fábrica. La persona que está a cargo, el chico Villar, es una buena persona pero no tiene alternativas, no puede trabajar porque no puede competir, se va a tener que convertir en importador. Estoy salvaguardando la situación de alguien que se ve obligado por lo que le impone el gobierno”.

Por otra parte, se refirió a FundRaf y 300 Indy. “Tenemos al señor Fernando Pongolini con su empresa FundRaf que la fundió, le quedan tres o cuatro empleados que ni luz tienen. En calle Luis Fanti, de los empleados que tenía también echó como veinte, hizo arreglos y no cumple con los pagos. No nos paga los aportes de sus empleados. Tenemos para hacer un cuaderno de los cheques rebotados. Sin embargo, el señor sigue como si nada y acá dicen que no hay despidos”.

También citó el caso de Berandebi. “Me acercan una nota diciendo que no tienen más trabajo, que no va a poder pagar el aguinaldo, los sueldos, que le sobran veinte personas”. Entonces planteó, “¿hay o no hay problemas en la ciudad de Rafaela?”

Al hablarle a los gremios presentes, los instó a trabajar fuertemente ante el panorama que se viene. “Trabajemos, militemos, defendamos a nuestros representados. Van a ser tiempos difíciles”, concluyó.



SIGUIO A LA TARDE

Mientras que la Plaza de los Dos Congresos volvía a estar tapizada de piedras y cartuchos de balas de goma, en el interior, la sesión ya había iniciado. El equipo de audio usado por la CGT quedó algunas horas más, para que los integrantes de los diferentes partidos y agrupaciones sociales pudieran escuchar lo que pasaba en la Cámara de Diputados.

Pasadas las 3 de la tarde, cerca de un centenar de personas todavía estaba en la Plaza 25 de Mayo, escuchando las diferentes instancias de lo que sucedía en Buenos Aires.

Hoy habrá una nueva asamblea de la Multisectorial contra el Ajuste, en este caso, será cerca de las 20.