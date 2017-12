Bovaglio y sus primeros pasos como entrenador de la “Crema”

Cuandotomó la decisión de colgar los botines ya se sabía que tarde o temprano se iba a convertir en el entrenador de Atlético de Rafaela. Sus primeros pasos tras su retiro en diciembre del 2015 los comenzó a dar en Alberdi, como ayudante de campo de Jorge Burruchaga. Los resultados no acompañaron y el excampeón mundial se tuvo que ir, con él Lucas y el resto del cuerpo técnico. Volvió a Talleres, club en el cual jugó por última vez tras haber logrado el ascenso a la B Nacional. Dirigió el equipo de Reserva de AFA y lo sacó campeón. Tuvo un gran desempeño. En julio último el rafaelino volvió a su ciudad para hacerse cargo del primer equipo de la “Crema”.Sobre estos primeros pasos al frente del equipo y otros temas de actualidad celeste, dialogamos con Lucas Bovaglio:-La verdad que bien, tratando de hacer las cosas de la manera más noble posible, tratando de equivocarme lo menos posible, tomando decisiones y siempre poniendo por encima los intereses del equipo y el grupo. Estoy muy cómodo en el club, lo encontré en líneas generales bastante ordenado.-Arranque toda la etapa de preparación, los partidos de Copa Santa Fe y amistosos jugando 4-3-3 y lo tuve que dejar después de la segunda fecha del torneo porque entendía que algunos jugadores no estaban en su mejor nivel y eso condicionaba a jugar de esa manera. Después nos adaptamos a distintos sistemas sin variar tanto la idea de juego, por necesidad y algunas circunstancias que se nos dieron en la mitad de este semestre, tuvimos que modificar el sistema pero no nos apartamos tanto de la idea original.-Posiblemente la más difícil desde que soy técnico de Atlético fue la de Jorge (Carranza).-La razón fue deportiva, se lo expliqué a él, me costó porque fui compañero de él, porque el puesto de arquero es especial y él llegó acá con unas expectativas y sacarlo significó que esas expectativas se desmoronaran, de todas maneras la decisión fue exclusivamente deportiva.-Puede ser. La verdad que cumplieron, son jugadores que no van a jugar para ocho o nueve puntos pero generalmente responden a las expectativas, a lo que le pide el técnico. Se transforman en jugadores confiables y cuando un técnico encuentra jugadores que te dan tranquilidad son jugadores que te dejan tranquilos.-Es largo de desarrollar, no creo que hayan estado tan mal. Creo que se habían generado expectativas exageradas, de todas maneras, puesto por puesto: Gonzalo hizo cuatro goles, me gustaría que tenga un par de goles más pero entiendo que no lo abastecimos como él merece, de todas maneras hizo un trabajo para el equipo muy, muy interesante; lo mismo para Jorge, con un despliegue y trabajo táctico casi perfecto a lo que le pido yo, y es un jugador que como en otros clubes tenía una cuota de gol importante y acá no la estaba teniendo es como que no estaba emparentado su rendimiento en función a lo que la gente soñaba, de todas maneras esos dos goles en el último partido le levantan la imagen y su autoestima. De Willy necesitaba continuidad, traté de dársela, siento que iba evolucionando pero lamentablemente esa lesión que tuvo sobre el final lo alejó del equipo.-Si incorporamos tiene que ser algo que nos cambie lo que tenemos, si no, estamos bien.-Ninguna en particular. Lo que si coincidimos con la dirigencia es que atrás estamos bien, si llega a aparecer algo en el medio o arriba que nos de alguna variante puede ser, pero tampoco es algo que nos tenga desesperados por salir a buscar un jugador de características distintas de lo que tenemos dentro del plantel.-Sí, es difícil, sumado a la poca continuidad que tiene, destrabar su salida, el contrato vigente que tiene con Tigre son muchas cuestiones a resolver. Es bastante complicado.