Otro paro de la CGT pero la UTA garantizó colectivos

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La CGT dispuso un paro nacional por 24 horas desde el mediodía de ayer contra la reforma previsional, aunque los gremios garantizaron el normal funcionamiento del transporte hasta la noche para permitir el regreso a los hogares, mientras que la UTA se diferenció y no acató la huelga por lo que habría un normal servicio de colectivos durante todo este martes.Se trata del segundo paro general que la central obrera realiza contra la gestión de Mauricio Macri luego del realizado en abril pasado, pero esta vez el arranque de la medida se sintió con menos fuerza ya que no impactó en el servicio de transporte público hasta la última hora de la noche."A partir del mediodía comienza un cese de actividades. El paro será total desde las 0:00 hasta mañana al mediodía. El transporte funcionará de manera normal hasta las últimas horas del día a los efectos de que los compañeros movilizados y los trabajadores que han concurrido a lugares de trabajo puedan regresar a sus hogares", anunció el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid tras la reunión de Consejo Directivo que la central obrera realizó por la mañana.De esta forma, la CGT confirmó el paro general sólo una hora y media antes de su inicio, aunque el fin de semana los dirigentes gremiales ya habían dejado trascender que iban a tomar esa decisión.La nota la dio la UTA que directamente resolvió no acompañar la medida adoptada por la conducción de la central que integra y garantizó que habrá normal servicio de colectivos este martes. "La UTA no adhiere al paro general decidido por la CGT para el 19 de diciembre desde las 0:00. Los servicios de transporte que brindan nuestros compañeros se prestarán en consecuencia normalmente, cumpliendo con los horarios preestablecidos", anunció en un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández.Por su parte, todas las líneas del subte y Premetro iniciaban la medida de fuerza a las 21:00, mientras que este lunes ya se registraron problemas en el servicio de algunas líneas por los incidentes en la manifestación al Congreso.El transporte aéreo, en tanto, fue el más afectado durante esta jornada ya que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a partir de las 7:30, afectando a 20 mil pasajeros, sin mencionar el resto de la compañías del sector que debieron hacer lo mismo.La mayoría de los comercios de la ciudad de Buenos Aires se mantuvieron abiertos, aunque cerraron algunas horas antes para garantizar el regreso de los empleados, mientras que se percibía más complicado el funcionamiento de esos locales para este martes debido a la falta de transporte hasta el mediodía.Aún había interrogantes sobre el funcionamiento de otras entidades a raíz del paro, como el caso de los bancos: está en duda si abrirán sus puertas para atender al público sólo entre las 12:00 y las 15:00.Durante la conferencia de prensa que compartió con sus pares Carlos Acuña y Héctor Daer, Schmid justificó la medida de fuerza al señalar que la reforma previsional "constituye lisa y llanamente una rebaja de los haberes a los jubilados, pensionados y los sectores más vulnerables".