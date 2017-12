El PDP cuestionó el aumento de la Tasa

El Comité Rafaela del PDP se pronunció en tono crítico sobre el aumento del 15% de la Tasa General de Inmuebles aprobado por el Concejo Municipal desde la primera boleta que vencerá en enero próximo. Con el nombre de "¡Qué regalito!" el partido emitió un documento en el que señala que "la Municipalidad local sorprenderá a los cumplidores contribuyentes rafaelinos con una Tasa Municipal exageradamente incrementada, a partir de enero"."En los próximos días, recibiremos bajo la puerta, las boletas de la Tasa General de Inmuebles, con un incremento que para todas familias resultará muy superior a lo abonado hasta el momento. La propuesta de aumento que se pidió desde el Departamento Ejecutivo fue del 20%, pero los votos del justicialismo no fueron suficientes para lograr imponerlo", sostiene el PDP."El Partido Demócrata Progresista, mediante su concejal Lisandro Mársico, presentó una iniciativa de incremento acorde con las condiciones económicas que atraviesan los hogares de trabajadores y pequeños comerciantes, que no cuentan con recursos suficientes para afrontar un proceso inflacionario que no amaina, quitando poder adquisitivo día a día", remarca la conducción demoprogresista.Por último, criticó al Municipio porque "lejos de advertir que los vecinos, que en su gran mayoría pagan la Tasa puntualmente, deben ser considerados y acompañados en sus carencias; pretendió seguir echando mano a la estrategia de recaudar sin importar el esfuerzo del contribuyente".El incremento de la Tasa alcanza el 15% a partir de enero pero a mediados de año se ajustará por inflación a través de la aplicación de una fórmula polinómica, que también recibió el aval del cuerpo legislativo.