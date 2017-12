Yoga y meditación en el Museo

Con motivo del Solsticio de Verano, el Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi invita al último encuentro del ciclo Om Art Om que se realizará el jueves 21 de diciembre a las 20:00 en Pasaje Carcabuey. Esta propuesta de Yoga y Meditación, guiada por el profesor Ariel Márquez se enmarca en la agenda Mundos del Complejo Cultural del Viejo Mercado y cierra además la programación del trimestre.Todos los eventos astronómicos tienen resonancia en nuestro microcosmos interior y, por eso, son ocasiones ideales para conectar con la energía universal y nutrir con ella nuestra intención personal.El solsticio es un evento de gran luminosidad en el cual el Sol es el protagonista. este día podemos agradecer al astro y buscar apreciar y conectar con su energía, que a fin de cuentas es la nuestra. Por eso, la meditación que compartiremos ese día será una clase de yoga y una meditación energizante para recibir a plena luz el 2018 y salir de recuerdos tristes.La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. Se solicita llegar al lugar con 10 minutos de anticipación y llevar elementos con los que habitualmente medita: mat, colchoneta, manta, almohadón, etc. No se suspende por mal tiempo.Es profesor de yoga desde 2011. Actualmente da clases en el centro de Yoga Sammasati y Yoga en el agua auspiciado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. Además durante el año trabaja con los talleres barriales de yoga en vecinales, clubes y en piletas públicas y privadas.Estudió en Córdoba, Rosario, Capilla del Monte y actualmente toma clases de Bioneuroemoción con un profesor de Barcelona.