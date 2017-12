Los autos 0km más vendidos del país y por qué los elegimos

De un rápido análisis de las estadísticas, puede afirmarse que el mercado automotor argentino está pasando por un buen momento. Con ventas que hasta fines de mayo último llegaban a los 372.945 unidades (entre autos y comerciales livianos y pesados) y proyecciones que indican que para el 31 de diciembre se superarán los 800.000 vehículos, las cifras son elocuentes y hablan a las claras de que esta actividad está en crecimiento. Esto se da, en parte, porque la retracción de la economía brasileña hizo que un porcentaje de la producción que antes se destinaba a ese país ahora se ofrezca en nuestros concesionarios; y en parte porque la compra de vehículos sigue apareciendo como una buena oportunidad de inversión ante la falta de otras opciones.Ahora bien: en este mercado tan activo, ¿qué compramos los argentinos? Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los 10 autos más vendidos son el Volkswagen Gol, el Renault Sandero, la Toyota Hilux, el Toyota Etios, el Chevrolet Ónix , el Fiat Palio, el Ford Ka, el Chevrolet Prisma, el Peugeot 208 y el Fiat Mobi.De ahí surge a las claras que los coches chicos o de precios más accesibles siguen siendo los de mayores ventas; y también, que la Argentina es un país que tiene a las pickups entre su más alta estima. Veamos, entonces, cuáles son los favoritos de los distintos segmentos.Como se dijo, el de mayor demanda es el denominado segmento B, que comprende a los autos chicos. Esto, porque por versatilidad (permite moverse a las familias tanto en ciudad como encarar viajes en ruta) como por accesibilidad (son los que tienen precios más acomodados) representan para muchos el acceso al primer auto. Y aquí la pelea no sólo se relaciona con los precios sino también con la cantidad y variedad de marcas y modelos. Y en ese sentido, los números indican que en los primeros cinco meses del año, el inoxidable Volkswagen Gol Trend sigue siendo el vehículo favorito de los argentinos con 17.123 unidades vendidas y precios que van desde $ 211.713 para la versión de arranque (la 1.6 MSI 3 puertas Serie) hasta $ 341.787 que cuesta el tope de gama (el 1.6 MSI 5 puertas Highline I-Motion), extremos de una línea de nueve modelos.El Nuevo Sandero de Renault es el de mayores dimensiones del segmento. De ahí que sea otro de los más buscados, especialmente de aquellos que necesitan un poco más de espacio. Con ventas que alcanzan los 15.103 vehículos se ubica en el segundo lugar en lo que va de 2017, y tiene la particularidad de ofrecerse en seis versiones con precios que van de $ 224.500 (para el 1.6 8v Authentique) a los $ 287.800 (el 1.6 16v Privilege Pack).Uno de los últimos en sumarse al segmento y que tuvo una enorme y rápida acogida fue el Toyota Etios.Con 13.175 autos vendidos hasta el mes último, se presenta en siete versiones hatchback (los precios son de $ 239.400 para el X 6 MT hasta los $ 303.100 del Platinum 4 AT) y cinco en sedán (con precios desde $ 247.400 para el X 6 MT a los $ 311.100 del Platinum 4 AT).